ЯТЭК одержала двойную победу на региональном этапе Всероссийского конкурса социальной эффективности

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» подведены в декабре 2021 года в Якутске. По результатам конкурса ПАО «ЯТЭК» победила в двух номинациях.

Решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Якутской топливно-энергетическая компании вручены дипломы «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Подведение итогов на федеральном уровне планируется в марте 2022 года на заседании организационного комитета по проведению конкурса Минтруда России.

По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, участие в конкурсе – это отличная возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику. Дипломы победителей подтверждают обоснованность выбранной предприятием стратегии.

«Все что мы делаем в компании значимо и важно. ЯТЭК уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала и созданию хороших условий труда. Чуткая работа с персоналом, охрана труда, формирование здорового образа жизни – все это для нас не пустой звук и не «галочка» в отчете. Это фундамент, на котором строится работа предприятия. Остается дождаться результатов Всероссийского конкурса федерального уровня. Хотелось бы занять призовое место. У нас отличные шансы», – отметил Андрей Коробов.

ПАО «ЯТЭК» регулярно проводит комплексную работу по подготовке высококвалифицированных кадров. Активные профориентационные занятия ведутся со школьниками республики, организована производственная практика для студентов высших и средне-специальных учебных заведений, сотрудники компании регулярно проходят дополнительное обучение и стажировки.

В ближайших планах компании ЯТЭК – реализация проекта «Корпоративный университет» для обучения сотрудников без отрыва от производства. Это позволит компании получать кадры с высоким уровнем подготовки. Поддержка колледжей и техникумов Вилюйского улуса, а также формирование крепких связей с учебными заведениями создаст прочную основу для развития поселка и сохранения трудовых ресурсов.