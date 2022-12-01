Якутяне обратились со своими проблемами лично к Ил Дархану

Глава Якутии провел личный прием граждан в приемной Президента РФ

К главе республики обратилась жительница города Алдан Анна Васильева, которая вместе с дочерью, имеющей инвалидность, проживает в аварийном здании. Дом, в котором проживает семья, входит в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Женщина попросила содействия в ускоренном переселении в многоквартирный дом, который сдадут в эксплуатацию уже в конце декабря этого года.

Айсен Николаев отметил, что семья должна получить ключи от новой квартиры уже до конца 2022 года, чтобы переехать к Новому году. По его поручению Минстрой совместно с районной администрацией в опережающем порядке оформит необходимые документы и начнёт выдавать ключи от нового дома уже в декабре вместо января.

Также сегодня на приёме было принято решение о помощи семье военнослужащего из села Маар Нюрбинского района. К главе обратилась Анфиса Иванова, сын которой в ходе боевых действий получил ранения. Молодой человек находился на стационарном лечении, но после выписки состояние здоровья ухудшилось, и мать просила оказать содействие в его госпитализации. Сейчас он находится в Национальном центре медицины в Якутске, где получает необходимое лечение. Глава республики поручил Минздраву взять на контроль вопросы лечения и реабилитации молодого человека.