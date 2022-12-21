Якутский серийный вор крал даже под следствием

Сотрудниками СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела по пяти эпизодам краж, совершенных одним фигурантом – ранее неоднократно судимым 30-летним местным жителем.

Следствием установлено, летом текущего года фигурант камнем разбил стекло автомобиля, принадлежащего пенсионеру, и похитил из салона чёрную сумку, в которой было 15 тысяч рублей, документы и банковские карты. В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Находясь под следствием, злоумышленник продолжил свою противоправную деятельность. Так, в одном из районов города он проник в гараж и похитил электроинструменты и сумку. Из летнего дома вынес через окно телевизор. Ещё он прибрал к рукам велосипед, оставленный без противоугонного устройства на одной из улиц. Более того, обнаглевший от своей безнаказанности вор ночью проник в частный дом и, обнаружив, что хозяева спят, похитил оттуда два мобильных телефона.

Украденное имущество обвиняемый сбывал в комиссионные магазины и случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.