Якутские суды работают до седьмого пота



В эти дни Якутский городской суд просто завален многочисленными исками от кандидатов на пост мэра Якутск.

Кандидат от партии «Родина» Айаал Прокопьев подал иск на всех других кандидатов. Кандидаты Илья Паймушкин и Микаель Заболотный — друг на друга. Кандидаты Владимир Федоров и Илья Паймушкин — на Айаала Прокопьева.



Иски будут рассматриваться в течение субботы, законного выходного дня для многих граждан. Но иначе нельзя — предвыборная борьба на пост мэра столицы Якутии этого года отмечена беспрецедентной по количеству исков кандидатов. Якутский городской суд является первой инстанцией для подобных исков, далее апелляционные жалобы кандидатов на его решения рассматриваются в Верховном суде Якутии.

Напоминаем, что именно решением Верховного суда осенью прошлого года был восстановлен в качестве кандидата на должность депутата Якутской городской думы по Центральному избирательному округу г. Якутска Владимир Федоров.