28.03.2022
17:16
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Общество

Якутские газовики выстроились в форме буквы Z

Якутские газовики организовали флешмоб в поддержку Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России и специальной военной операции.

Работники АО «Сахатранснефтегаз» выстроились в форме буквы Z и выразили свою гражданскую позицию.

Источник: https://t.me/stng_info
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