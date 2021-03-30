Якутск уже готовится к паводку

Снега в текущем сезоне выпало больше, чем в прошлом году. За зимний сезон 2020-2021 гг. на полигон складирования снега вывезено более 470 тысяч кубометров снега. Отметим, что за аналогичный период прошлого года вывезено 434 тыс. кубометров. В связи с потеплением, АО «Якутдорстрой» усилил работы по очистке лотков и пропарке труб водоотведения для пропуска талых и ливневых вод.

Всего планируется пропарить 44 км водоотводных лотков. Пропарка лотков проведены на ул. Билибина до ул. Ильменской в сторону ул. Чайковского, ул. Орджоникидзе в сторону ул. Аммосова и в сторону ул. Курашова, ул. Кальвица от Горканала-5 в сторону ул. Бестужева-Марлинского, ул. Дзержинского у магазина «Утро», от Горканала в сторону ул. Дзержинского.

«Объем выполненной работы по пропарке трубопроводов составляет 43 %», — сообщила начальник отдела благоустройства АО «Якутдорстрой» Елизавета Тимофеева.

Пропарка труб проведена на улицах Петровского, 13, Автодорожная (ипподром), Манчаары, 34, Чернышевского, 118, Халтурина, 7, Очиченко, 3/1, Советская-Кочнева, Песчаная, 50, 56, Дальняя, 80, 8 Марта, Коммунаров, 19, Каландаришвили, Пекарского, 20, Чайковского, 28, Лонгинова, 42/4, Кулаковского, 13, Лонгинова, 3-9. В работе находится трубопровод на ул. Лермонтова, 66/3.