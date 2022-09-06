Якутия развивает экономические связи с Монголией

Глава Якутии Айсен Николаев и Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ господин Улзийсайхан Энхтувшин на площадке Восточного экономического форума обсудили направления развития сотрудничества.

«Якутия и Монголия могут более активно взаимодействовать. Есть много общих тем, которые связывают нас – культурная, историческая общность. Перспективным направлением является поставка сжиженного природного газа», – сказал Айсен Николаев.

Стороны подробно остановились на вопросах дальнейшего экспорта сжиженного природного газа, также организации поставки угля в Монголию.

В агропромышленном комплексе возможны экспорт продукции якутских компаний. Перспективы имеет сотрудничество в переработке кожевенно-мехового сырья.

Айсен Николаев пригласил представителей Монголии принять участие в IV Международном «Северном форуме по устойчивому развитию».

Напомним, внешнеторговый оборот Республики Саха (Якутия) РФ с Монголией за последние 5 лет имеет активную положительную динамику за счет экспорта сжиженного природного газа. Так, в 2021 году объем экспорта СПГ составил около 985 тыс. долл. США.