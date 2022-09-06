Экономика
Якутия развивает экономические связи с Монголией
Глава Якутии Айсен Николаев и Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ господин Улзийсайхан Энхтувшин на площадке Восточного экономического форума обсудили направления развития сотрудничества.
«Якутия и Монголия могут более активно взаимодействовать. Есть много общих тем, которые связывают нас – культурная, историческая общность. Перспективным направлением является поставка сжиженного природного газа», – сказал Айсен Николаев.
Стороны подробно остановились на вопросах дальнейшего экспорта сжиженного природного газа, также организации поставки угля в Монголию.
В агропромышленном комплексе возможны экспорт продукции якутских компаний. Перспективы имеет сотрудничество в переработке кожевенно-мехового сырья.
Айсен Николаев пригласил представителей Монголии принять участие в IV Международном «Северном форуме по устойчивому развитию».
Напомним, внешнеторговый оборот Республики Саха (Якутия) РФ с Монголией за последние 5 лет имеет активную положительную динамику за счет экспорта сжиженного природного газа. Так, в 2021 году объем экспорта СПГ составил около 985 тыс. долл. США.
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