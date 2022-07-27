Я думал, страшнее ничего не увижу, но оказывается нам еще повезло – дети Верхоянья о наводнении

Вокруг вода, одна вода.. пришла негаданно беда… или о Верхоянско-Кобяйском потопе

SOS! от подруги молодости

Когда пришли первые тревожные вести о наводнении в Верхоянском улусе, я машинально стала вспоминать о тех временах, когда мы жили в этом районе. Это было недавно, это было давно, и в памяти живо встали те места, в которых прошли наши молодые годы: Боронук, Сайды, Эльгетск, Батагай, Верхоянск, Батагай-Алыта и другие. Вспоминала друзей, коллег, учеников и очень беспокоилась: “Как они там?”

Почти все эти населенные пункты попали в зону бедствия, невозможно было дозвониться ни до кого. Нет связи, даже ватсап — проблема. Оно и понятно, вода повредила кабели, провода, электросети и т.д.

И тут каким-то чудом прорвалось сообщение от подруги молодости, спасительницы Светланы Степановой, врача-гинеколога, которая давно на пенсии. Оказалось, она находится в п. Томтор Борулахского наслега, в самой что ни на есть зоне наводнения.

Здесь надо пояснить, что мы, тогда молодые девчата, в начале 70-х годов вместе жили в п. Боронук. Она работала фельдшером ФАП, а я — учительницей математики в школе, которую только реорганизовали из малокомплектной начальной школы в неполную восьмилетку. Потом наши пути разошлись как в море корабли, мы долго ничего не знали друг о друге, у каждого была своя жизнь.

Но как это часто бывает, случайность свела нас буквально за операционным столом. Экстренно. Дело в том, что мы уже жили и работали в п. Сайды, и я не могла там нормально разрешиться от бремени. И меня санрейсом на вертолете доставили в Батагай. Была поздняя осень, холодно, моросило, а районная больница на ремонте… Но меня экстренно приняли. И кто? Оказалась, подруга молодости Света тут главный врач-гинеколог! И она решительно скомандовала: “Маргарита! На стол. Резать!” И сделала кесарево сечение, чем и спасла меня и ребенка! Вот такая трогательная встреча подруг была.

Прошли годы, и опять разошлись наши пути-дороги. И вот однажды в 2018 г. землячество Верхоянья пригласило меня на мероприятие по случаю 100-летия ВЛКСМ. Конечно, пришли, и тут мы опять встретились со Светланой, подруги молодости, через 40 лет! Обе совсем седые, но молодые душой — были бесконечно рады друг другу…

И вот, когда пришло сообщение SOS от нее, я забеспокоилась, стала ей писать и звонить, почему она там оказалась? Но связи нет… Все-таки она каким-то образом ночами написала несколько сообщений.

— Я нахожусь в Томторе Борулахского наслега у родственников, и тут застало меня наводнение. К ночи 12 июля у соседки залило огород и частично теплицу, минут через 10-15 вода подошла близко к нашему дому. Мы практически не спали ночь… Лично я переживала за наши дрова — вдруг уплывут… Была слабая надежда, что не зальёт нас, тут нас двое старушек (с сестрой) и трое детей (внуков) было в то время. Слава богу, что не сильно залило… Хорошо, что наш двор, дом на некотором возвышении… Мост залит водой… Связь очень слабая, ничего не загружается. Приехали спасатели, собрали документы от пострадавших, несколько детей увезли в Якутск, в лагерь.

Вот такие отрывочные сообщения она мне писала ночами. Сейчас там жизнь постепенно приходит в норму, вода уходит, но последствия, конечно, ужасные…

А я, не находя выхода своему беспокойству, написала эту статью, чтобы хоть как-то помочь землякам, которым сейчас особенно тяжело.

Никто не застрахован от природных катаклизмов

От природных катаклизмов, стихийных бедствий не застрахован никто. Они могут возникнут внезапно и не зависят ни от воли, ни от желания людей или иных факторов.

К сожалению, как бы наше общество в ХХI веке не было развито и технически оснащено, но ни предсказать, ни предотвратить их последствия мы не в силах. Можно сказать, что прорвет там, где никто не ожидал. Стихийные бедствия, такие как лесные пожары, оползни, землетрясения, наводнения, ураганы и т.д. характеризуются значительными масштабами и продолжительностями от нескольких секунд и минут, до нескольких часов, а то и месяцев. Они наносят огромный ущерб, приводят к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей, домов, домашнего скота и т.д.

И 2022 год не стал исключнением. С установлением особо жарких летних дней то тут, то там полыхают лесные пожары. Велика Якутия. И если где-то очень жарко и сухо, то, наоборот, есть террритории, в которых прямо-таки заливает. То есть идут ливневые продолжительные дожди, которые как и все стихийные бедствия вызывют за собой значительные последствия — переполнение водой рек и речушек, озер и других водоемов, они выходят из своих берегов и заливают водой окружающие территории…

Вода, кругом вода… — это наводнение. В нормальное время вода — источник жизни и для животных, и для растительности, и для людей. Но когда ее много, когда она выходит из берегов, она превращается во врага всего… Она страшна тем, что для воды нет границ, она проникает всюду и затопляет всю окружающую территорию, недаром есть расхожее выражение “как после потопа…”. Вот после потопа, наводнения последствия бывают ужасающими, все, что можно разрушено, промокло, заволокло грязью, илом и другими наносными материалами. Восстановление после потопа — очень длительный и затратный процесс. Иногда разрушния не подлежат восстановлению…

Режим ЧС

В начале июля, в центральной Якутии, в Якутске стояла изнурительная жара, термометр показывал от 35* до почти 40* в зените. В это же время на севере республики начались обильные и продолжительные дожди, которые с каждым днем усиливались и местами превратились в сильные ливни. Дождь лил не переставая несколько дней, и как следствие, все реки, речушки и озера переполнились водой и вышли из берегов.

Первые сигналы о бедствии, вызванном ливневыми дождями, поступили в РС(Я) 8 и 9 июля. Затем мощность этих потоков с неба усилилась, и стихия приняла катасторофический характер. Вода, проравав плотины, обрушила на населенные пункты свою разрушительную силу. За считанные минуты вода устремилась в жилые дома, огороды, на прилегающие территории населенных пунктов, сельхозугодия, инфраструктуры, сметая на своем пути все и унося собой сено, скот, дрова, разрушая дома и т.д.

В срочном порядке в места, охваченные наводнением, направилась черезвычайная правительственная комиссия. 13 июля 2022 г. глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал указ №2547, которым ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с последствиями дождевых паводков в ряде наслегов Верхоянского и Кобяйского улусов.

Организация гуманитарной помощи

Как только республику облетела весть о бедствии, простые люди, вне зависимости от статуса и места жительства, стали оказывать посильную помощь постадавшим от наводенеия жителям Верхоянского и Кобяйского улусов. Одни отправляли деньги, другие несли в фонд помощи все что можно: болотные сапоги, спецодежду, продукты питания, медикамены и т.д. Помощь аккумулировала Общественная Палата Якутии.

В числе первых от общественных организаций откликнулись на беду члены актива постоянно действующего открытого Форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги — Дьүөгэлэр» под руководством президента СВФУ им. М.К. Аммосова Евгении Михайловой. Буквально за несколько дней ими были собраны денежные средства на общую сумму 373 650 рублей для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Верхоянском улусе. Чтобы закупить самое необходимое на эти средства, 14 июля с утра запросили предложения. Руководством Верхоянского района и некоторыми жителями была отмечена острая необходимость в специальной одежде и обуви для проведения восстановительных работ. В тот же день были приобретены средства первой необходимости: комплекты утеплённой спецодежды (демисезонные камуфляжные куртки и брюки), резиновые сапоги, спальные мешки, перчатки, рукавицы, сетка Павловского и др.

Уже 15 июля груз гуманитарной помощи общим весом 198 кг был отправлен в Верхоянский улус для жителей Суордаха в адрес главы наслега Владимира Стручкова и Боронука в адрес председателя районного Совета депутатов, координатора местного отделения Форума Екатерины Ноговицыной самолетом АК «Полярные авиалинии» и при поддержке Службы спасения РС (Я). По информации главы Верхоянского района Гаврила Чирикова, груз в тот же день был доставлен в Батагай и перенаправлен в села.

Председатель Форума Евгения Михайлова сообщила, что 223 650 рублей собрано активом и неравнодушными якутянами с помощью рассылки текста о поддержке в социальных сетях. По инициативе депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой к акции помощи присоединилось АО «Полюс Алдан» (Алексей Носков, Татьяна Гладкова) и направило 250 000 рублей на приобретение гуманитарной помощи.

Екатерина Ноговицына отметила своевременность оказанной помощи: «Мы находимся в наслеге Боронук, где затопило все дома. Благодарим всех, кто не оставил верхоянцев в беде. Будем вместе восстанавливать дома и готовиться к зиме».

При дальнейшей необходимости и востребованности планируем направить гуманитарную помощь жителям других сел района, при этом нужна оперативная спецификация востребованного товара. Продолжаем вести сбор средств для оказания поддержки населению, будем помогать и далее. Также взяли во внимание детей, находящихся в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», хотим поддержать инициативу министра образования Ирины Любимовой об обеспечении необходимой одеждой и школьными принадлежностями к новому учебному году перед выездом, — сказала председатель Форума, президент СВФУ Евгения Михайлова.

25 июля жители Верхоянья получили груз, переданный в Службу спасения Якутии. 40 камуфляжных комплектов на сумму 200 000 рублей были закуплены для жителей села Дулҕалаах и города Верхоянск на собранные средства, сообщает актив Форума «Подруги — Дьүөгэлэр». Это вторая партия гуманитарной помощи, собранная Форумом.

Северо-Восточный федеральный университет выделил 500 000 рублей в поддержку пострадавшим от наводнения в Верхоянье. Как сообщила президент СВФУ, председатель Форума «Подруги — Дьуөгэлэр» Евгения Михайлова, далее планируется перед началом нового учебного года помочь детям и родителям в приобретении канцелярских принадлежностей и школьной формы. Напомним, в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» размещены дети, приехавшие из Верхоянья. Таким образом по инициативе актива Форума «Подруги — Дьүөгэлэр» собрано 973 650 рублей на 24 июля.

Также активом Форума «Подруги» при поддержке Высшей школы музыки РС(Я) и бассейна «Чолбон» организовано бесплатное посещение детьми из Верхоянского района бассейна «Чолбон» с 21 июля по 1 августа, Музея мамонта и музея археологии и этнографии СВФУ.

«Верхоянье — один из ключевых регионов по находкам уникальных палеонтологических объектов, обогативших экспозиционный фонд музея мамонта университета: верхоянская лошадь, батагайский бизон, шерстистый носорог и др. Выражаю искреннюю благодарность всем причастным за поддержку в реализации нашей инициативы — организации досуга детям, эвакуированным из Верхоянья», — сказала Директор департамента науки и инноваций СВФУ, член актива Форума Нинель Малышева.

Действия властей

Ликвидация последствий от наводнения находится в поле зрения руководства страны и республики. Как официально сообщает ЯСИА, из высшего руководства России в регионе побывал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с главой РС(Я) Айсеном Николаевым и членами правительственной комиссии. 20.07. 22 г. в рамках рабочей поездки встретились с пострадавшими от паводка жителями Верхоянского района и совершили облет пострадавших населенных пунктов, чтобы оценить масштаб последствий наводнения.

По их предварительной оценке в городе Верхоянске в результате повышения уровня воды на реке Яне было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей. На сегодняшний день все территории освобождены от воды. Максимальный уровень составлял 1092 см при критических 1020 см. Жители продолжают подавать заявки на оказание единовременной компенсации. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника. На встрече с Юрием Трутневым и Айсеном Николаевым люди спрашивали об оказании дополнительной материальной помощи от государства. Как доложили вице-премьеру, кроме единовременной материальной помощи пострадавшие получат финансовую поддержку в связи с утратой имущества первой необходимости. В свою очередь Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость оперативного оказания помощи пострадавшим в полном объёме. Айсен Николаев отметил, что работы по подсчету ущерба необходимо ускорить. Помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка жителям. Юрий Трутнев поставил задачи по восстановлению социально значимых объектов – котельного имущества, школ, детских садов. Все работы должны там завершиться до сентября. Для этого республиканским властям необходимо помочь району с необходимыми материалами, которые в эти дни уже начинают доставляться в район.

Ранее глава республики Айсен Николаев сообщал, что подготовка объектов к отопительному сезону должна быть обеспечена в срок до 1 сентября, в том числе восстановлены тепловые сети. Особое внимание будет уделено просушке угля, завезенного в рамках «северного завоза», и доставке дезинфицирующих средств в каждый населенный пункт, пострадавший от паводка. Многих жителей Верхоянска волновал вопрос сооружения защитной дамбы — именно её отсутствие и стало следствием произошедшего наводнения. Эти функции во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах района выполняют временные сооружения, преимущественно из песчано-гравийной смеси. Проектно-сметная документация защитной дамбы города Верхоянска, прошедшая государственную экспертизу, с 2021 года находится в Федеральном агенстве водных ресурсов. По итогам облёта и встречи с жителями Юрий Трутнев провёл в поселке Батагай совещание, в ходе которого он адресовал конкретные поручения федеральным министерствам и ведомствам, республиканским властям по ликвидации последствий дождевого паводка.

Из первых уст…

25 июля поздно вечером из рабочей поездки по Верхоянью вернулась председатель постоянного комитета Ил Түмэна по науке, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева. По поручению председателя парламента Якутии Алексея Еремеева с 20 июля депутат работала там и приняла участие в оперативном совещании, которое провел Юрий Трутнев. Для решения многих вопросов она осталась на месте ЧП.

Я оперативно связалась с Ф.Габышевой и задала несколько вопросов:

В.М.Е.: Феодосия Васильевна, каково объективное положение по восстановлению последствий наводнения? Настроение людей? Ведь не секрет, что на севере скоро наступят холода. Успеют ли все восстановить? Заготовка кормов для КРС, ГСМ, дрова и другие житейские, но важные вопросы. Завоз стройматериалов и т.д. Что сейчас самое главное в плане оказания помощи?

Феодосия Васильевна, несмотря на позднее время, усталость и загруженность, нашла время и ответила на мои вопросы. По ее взолнованному голосу я поняла, насколько близко она воспринимает боль и беду людей, постигшие их страдания.

Г.Ф.В.: Я только вернулась из Верхоянского улуса. Ездила по сложным маршрутам Дулгалах — Суордах на вертолёте. Далее Верхоянск — Боронук на машине, моторной лодке, квадроцикле и пешком. Встречалась с народом, вела личный приём граждан. Занималась как оперативными, так и перспективными вопросами развития улуса по обращениям граждан, чаяниям населения. Есть поддержка главы республики Николаева А.С., заместителя председателя правительства РФ Трутнева Ю.П., которые 20.07. посетили улус, понимание и поддержка руководителей министерств и ведомств, общественных организаций, всего населения республики. Помогают всем миром.

Объективно, положа руку на сердце, скажу, что положение действительно тяжелое, серьезное и последствия наводнения страшные… Везде грязная вода, которая залила дома, котельные, общественные объекты, непролазная грязь… Надо понимать всем, что это север, Заполярье, скоро наступят холода. А как быть, если заготовленные на зиму дрова для отопления домов уплыли, заготовленное сено для КРС вода унесла, огороды затоплены и скудный урожай овощей, картофеля и т.д ушел под воду? Впереди зима, успеют ли все выгрести, просушить, отстроиться, выкачать воду из подвалов? Житейских вопросов очень много. Конечно, люди рады помощи и пониманию со стороны руководства республики и России, они надеются. Северный народ оптимистичен, но их настроение без лишних слов можно понять, люди устали… Главный вопрос — подготовка к отопительному сезону. А котельные там не централизованные, а по старинке. Некоторые расположены в углублении, которые затопило. Вряд ли смогут их восстановить. Я буду писать ходатайство и депутатский запрос для решения вопроса о доставке в эти населенные пункты новых инновационных котельных… Только так, видимо, смогут запустить тепло в установленные сроки… Нужна помощь волонтерских и студенческих отрядов.

Очень много семей пострадало, это малоимущие, многодетные и т.д. Дети в первые же дни были эвакуированы, и их доставили в Якутск, разместили в лагере “Сосновый бор”. Некоторых отправили в Краснодарский край.

Сегодня нужна консолидация всех сил и ресурсов, меньше амбиций и политики ради благополучия жителей Верхоянья. Только вместе сможем преодолеть все трудности и испытания природы, сказала в заключение Феодосия Васильевна.

Детей эвакуировали из зоны бедствия

Дети из зоны наводнения вывезены на разных видах транспортах: моторных лодках, машинах, вертолетах. Затем на самолетах прилетели в Якутск и размещены в разных лагерях и оздоровительных центрах.

—в ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». В настоящее время там находится 159 детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Верхоянского и Кобяйского районов.

— в спортивно-оздоровительном лагере «Связист» находится 23 ребенка из пострадавших от паводка населенных пунктов Верхоянского района.

-в ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» находится 125 детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Верхоянского района.

Итого на 25 июля 307 детей охвачены отдыхом и оздоровлением. 25 детей направлены в ВДЦ «Орленок».

Чтобы встретиться с детьми, а также поговорить с руководителями, посетила «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

В ресепшен приветливо встретили дежурные и дети. Мы поговрили с заместителем директора Галиной Егоровной Слепцовой и методистом Яной Николаевной Ильиной. Они подробно проинформировали, какие условия, программы и т.д. организованы для отдыхающих детей.

А их оказалось очень много. Несмотря на то, что ребята пережили ужасы черезвычайной ситуации, как говортся “нет худа без добра”. За короткое время они многое увидят, многому научатся, а также укрепят свое здоровье. Для этого созданы все условия в сменах «Легенды танца» и «Россия – страна возможностей».

В дни отдыха детей запланирована очень насыщенная программа, которая подарит учащимся массу позитивных эмоций. Ребята станут участниками незабываемых встреч, удивительных испытаний, творческих затей. Каждый сможет показать свои таланты, возможности, проявить свои способности, лидерские качества на планируемых мероприятиях: Проводятся кружки по направлениям: “Фотошоп”, “Прикладное искусство”, “Английский язык”, “Спорт”, “Музыка”, “Психологические тренинги”, “Шашки, шахматы”, “Кройка и шитье”.

Ребята посетят выставку ЛЕГО, состоятся соревнования по национальным играм хабылык, хаамыска, планируется выезд в АгроКуб, в веревочный парк NorwayparkYakutsk, состоятся Профориентационные встречи, пройдет сбор видеороликов по смене “Россия – страна возможностей”.

Медицинским персоналом учреждений для всех детей проведены лабораторные исследования. Совместно с узкими специалистами Национального центра медицины и других медучреждений, будет проведён углублённый медосмотр всех поступивших детей. Ежедневно все дети проходят медицинские процедуры. В лечебную программу включены назначение индивидуального плана лечения для каждого ребенка, регулярный контроль показателей организма педиатром, ингаляции, физиотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли, соляная комната, ЛФК, консультация стоматолога. Ребята получают полноценное, сбалансированное 5-разовое питание. И самое радостное для них — посещение бассейна.

Разработана единая программа обучения и отдыха детей. Проводятся различные кружки по дополнительному образованию.

При помощи воспитателей, я собрала мнения детей о случившемся и о том, как они сейчас отдыхают. 27 ребят от 9 до 17 лет стали моими респондентами, почти все они написали на родном якутском языке. Похожие ответы я скомпоновала и перевела на русский язык. Некоторые дети в момент моего посещения находились вне центра: кто в бассейне, кто на кружках и т.д. Приехали из Верхоянского и Кобяйского улусов.

Почти все дети вспомнили, что несколько дней шел сильный дождь, было холодно. Вода неожиданно начала заливать улицы, дворы, уносила заготовленные поленницы дров, сена. Вода затопила котельные, школы, клуб и т.д. В основном, описали свой сильный стресс и даже депрессию от увиденного. Многие написали, что вода неожиданно залила ночью, когда спали. У некоторых это случилось ранним утром. Поскольку дети были на каникулых, они мирно спали, и проснулись от криков родителей: “Оо, уу кэллэ, халаан уута…” (Ооо, вода, наводнение, потоп..). А потом приехали спасатели и кого на машинах, кого на вертолетах спасли из затопленной зоны…

Все отметили, что рады приезду в город, в центр “Сосновый бор”. Им все очень нравится, довольны вкусному 5-разовому питанию, посещению бассейна и т.д.

Меня зовут Слепцов Ваня, 10 лет, я из п. Суордах. Вода прибывала всю ночь. Когда проснулся, в доме была вода, и продолжала прибывать. На следующий день мне сказали, что поеду в Якутск, в лагерь. Так я оказался тут. Мне очень нравится как кормят. Я посещаю разные мероприятия, бассейн.

— Алексеева София, 9 лет. Я из Кобяйского улуса. Мне очень понравилось тут, я играю, танцую…

— Слепцова Айыллаана, 15 лет, из Адыаччы. В наш поселок вода наступила ночью, утром уже в дом. Наши заготовленные дрова вода все раскидала и унесла.

— Старостина Джамиля, 17 лет, п. Токума Верхоянского улуса. Три дня не переставая лил сильный дождь, после которого вода в реке поднялась и 9 июля началось наводнение. Весь поселок оказался под водой, перемещаться можно было только на лодках. Пострадали скот и люди, их дома. Пострадавшим оказали помощь.

— Захаров Гаврил, 15 лет, с. Суордах. Дождь не переставая лил 4 дня и началось наводнение, затопило всю деревню.

— Захаров Юрий, 17 лет, Кобяйский улус, с. Сэбэн-Күөл. Это произошло рано утром. Мама спала. Первое, что я ощутил — это холод, потому что несколько дней шел дождь. Я встал с кровати и выглянул в окно на улицу. Увиденное меня полностью шокировало. Я не мог поверить своим глазам! Половина нашего двора была залита грязной лужей и за двором, как ни в чем не бывало, разливалась речка. Я думал, что страшнее наводнения больше не увижу. Но как только увидел другие поселения, понял, что нам еще повезло. Да и не только мне, там были еще страшнее картины.

Вот такой стресс пережили все дети из пострадавших населенных пунктов. И все, конечно же, рады находиться в безопасности. Но очень переживают, волнуются за своих родителей, родных и близких, которые остались там, дни и ночи работают для устранения последствий этого страшного бедствия.

Послесловие

Я очень переживаю и от всей души сочуствую жителям, пострадавшим от наводнения. Поскольку мои молодые годы с 1965 по 1984 годы прошли в Верхоянском районе. Помню, как гостеприимно приняли меня, юную девочку, приехавшую учиться в Верхоянскую СОШ, а затем уже ставшую учительницей в п. Боронук. Мне тогда по-отечески помогали советом и делом учителя из Верхоянской школы. Мы, молодые и задорные комсомольцы, немало вечеров отдыха провели в клубе города, поселков. Потом я несколько лет работала в Саккырырской СОШ, тогда он входил в состав Верхоянского района, также проработала в Эгинской СОШ. Все эти 20 лет пролетала через авиапорт Батагая, провела там много времени, принимая участие в различных собраниях, конференциях и т.д. Наконец, в Верхоянском же районе встретила своего супруга и вышла замуж. Там же родились наши дети…

Поэтому мы особенно близко к сердцу принимаем это стихийное бедствие, постигшее мужественных и добрых жителей одного из самых старейших и известных улусов Заполярья… В числе пострадавших и мои бывшие ученики, коллеги и друзья… Надеемся, что все вскоре станет на свои места, и жизнь продолжится. И народ наш не оставит в беде пострадавших.

Призываю оказать помощь и поддержку всем миром, кто как может. С миру по нитке — большая помощь.

НВК “Саха” провел благотворительный телемарафон “Вместе мы сила”, на котором собрано 1 млн. 696 рублей. И этот марафон будет продолжен.

Не оставайтесь в стороне! Помогите!

Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), Почетный гражданин Эвено-Бытантайского, Оймяконского улусов, Почетный ветеран системы образования РС(Я), кавалер медали “За заслуги перед Севером”, член Союза журналистов России, член актива «Подруги-Дьүөгэлэр» 26 июля, 2022 г., г. Якутск