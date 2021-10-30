Высокопоставленные браконьеры или был ли Подарок для Владимира Федорова?

Сегодня Вести14 опубликовали статью «Высокопоставленные браконьеры: «Подарок Вове». Подробности скандала 2018 года».

Читатель помнит, что осенью 2018-го грянул скандал. В СМИ появились публикации о том, что всем известные ВИП-персоны оказались браконьерами, добыв лося без лицензии в окрестностях города Якутска. Однако никаких официальных данных тогда не было опубликовано. Владимир ФЕДОРОВ, тогда первый заместитель мэра Якутска, категорически отрицал свою причастность в браконьерской охоте. Владимир Юрьевич даже написал заявление в полицию, чтоб нашли клеветников, с подачи которых и пошла данная информация. В общем, постепенно скандал сошел на нет.

И вот, спустя три года Вести14 без комментариев и с некоторыми сокращениями опубликовали материал, который назвали оперативным донесением от 14 февраля 2019 года.

В материалах фигурируют:

Владимир ФЕДОРОВ, тогдашний первый заместитель мэра города Якутска;

Александр СЛОИК, тогдашний генеральный директор «Якутскэнерго», депутат Ил Тумэна;

Михаил КУКУШКИН, тогдашний судья Якутского гарнизонного военного суда;

Светлана КУКУШКИНА, супруга Кукушкина М.В. – (девичья фамилия – СОКОВНИНА), сотрудница Энергосбыта;

Виктория ФЕДОРОВА (девичья фамилия – Бутакова), супруга Федорова В.Ю., предприниматель, тогда являлась фигурантом по уголовному делу по ч.2 ст.199 УК РФ;

Евгений Минеев, находится в розыске по ч.1 ст.199.2 УК РФ, розыск объявил ОУР МУ МВД России «Пушкинское» (Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино);

Андрей КУЗЬМИН, директор и совладелец АО «Таттаавтодор»;

Александр КОНТОЕВ, заместитель директора Республиканского училища олимпийского резерва;

Виктор ЛЕБЕДЕВ, тогдашний заместитель генерального директора АО «Саханефтегазсбыт», депутат Ил Тумэна;

Дмитрий ВИГОВСКИЙ, директор ООО «АрктикКомфорт+».

Алиш МАМЕДОВ, генеральный директор ПАО ПО «Якутцемент», депутат Ил Тумэна.

Описанные лица, как следует из опубликованного донесения, летали на частных вертолетах, передвигались на лексусах и мерседесах, и были неуловимы для инспекторов охраны природы республики. События, описанные в донесении, происходили на территории Хангаласского и Горного улусов, а также пригородных лесах Якутска.

Ознакомиться с донесением силовиков лучше в первоисточнике.

Как сообщают Вести14, уголовное дело № 11801980068000919 находится в ведении отдела дознания отдела полиции № 1 МУ МВД России «Якутское».

Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте и Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия) к оперативно-следственным мероприятиям не участвовали, за исключением некоторых поисковых мероприятий ограниченного характера.

Уголовное дело № 11801980068000919 направлялось в Следственное Управление СК России по Республике Саха (Якутия), которое отказалось принимать дело к своему ведению.

Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу, в чьей подследственности находится Кукушкин М.В., никаких обращений из МВД по Республике Саха (Якутия) не получало.

Военная прокуратура Якутского гарнизона никаких обращений из МВД по Республике Саха (Якутия) не получала.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) отстранилась от контроля за ведением следствия по уголовному делу № 11801980068000919.

Такие дела…