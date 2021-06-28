Выпускники и студент АГАТУ — сильнейшие мадьыны Ысыаха Олонхо

В рамках Ысыаха Олонхо, проходившем на олекминской земле состоялось абсолютное первенство по мас-рестлингу до 75 кг и свыше 75 кг.

Всего участвовало 13 спортсменов: 8 – в категории до 75 кг и 5 – свыше 75 кг. Удивительно, но призовые места у тяжеловесов заняли выпускники и студент Арктического ГАТУ!

Так, места в турнире распределились следующим образом:

1 место — Сергей Фролкин, мастер спорта международного класса, Томпонский улус, выпускник Агротехнологического факультета.

2 место — Евгений Попов, мастер спорта Российской Федерации, Олекма, Солянка, студент 3 курса Факультета лесного комплекса и землеустройства.

3 место — Михаил Гоголев, мастер спорта РС(Я), Усть-Алданский улус, выпускник Экономического факультета.

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта АГАТУ Дмитрий Платонов отметил, что Университет поддерживает студентов, имеющих высокие достижения в спорте, в том числе выделяет повышенную стипендию, оплачивает расходы, связанные с участием в крупных соревнованиях, вне очереди предоставляет места в общежитиях. В этом году приемная кампания уже началась, вуз будет рад встретить новых студентов, имеющих достижения в спорте.