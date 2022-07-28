Встреча в Академии наук Якутии с председателем СО РАН Валентином Пармоном

Главной целью встречи председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Пармона была «сверка часов» с якутскими учеными, решающих ряд важных задач в сложившихся геополитических и экономических условиях вокруг России и связанных с безусловным статусом суверенитета нашего государства.

Начало встречи академика Валентина Николаевича Пармона с представителями РАН в нашем регионе, академиками и и.о. президента АН Республики Саха Л.Н. Владимировым, генеральным директором ФИЦ ЯНЦ М.П. Лебедевым, ректором Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова А.Н. Николаевым, представителями правительства РС (Я), в лице зампреда правительства С.В. Местникова, первого замминистра Минобрнауки Якутии М.Ю. Присяжного началось с почтения памяти Василия Васильевича Филиппова.



На якутских ученых, ответственных за северо-восточные территории страны, обширную и суровую арктическую зону, возлагаются в указанной ситуации первостепенные задачи, связанные с разработкой материалов для узлов и механизмов техники, работающей в Арктике, региональной импортонезависимостью сельского хозяйства в сфере животноводства и ветеринарной профилактики сельхозживотных вакцинированием, увеличения поголовья КРС и других животных, решения сложной ситуации в птицеводстве, растениеводстве, касательно увеличения овощной продукции и кормов для животных.

Много проблем возникает в связи с воздействием изменения климата на инфраструктуру северных поселений. Напомним, что по оценкам экспертов, ущерб РФ от деградации «вечной мерзлоты» к 2030 году может достигнуть суммы в 4 триллиона рублей, причем известно, что территория распространения мерзлоты в Якутии повсеместна. Много вопросов возникает с недоразведанной сырьевой базой промышленности на территории республики.



В.Н. Пармоном было отмечено, что для решения поставленных задач в институтах, входящих в ФИЦ ЯНЦ СО РАН, институтах СО РАН республики, имеется огромный опыт и наработки, поименно обратившись к руководителям этих учреждений. На совещании был рассмотрен ряд насущных вопросов по интеграции междисциплинарных усилий научных институтов региона, организационных вопросов взаимодействия. Якутскими академиками были заданы волнующие вопросы о судьбе российских научных журналов, формате определения актуальных научных направлений, междисциплинарном взаимодействии, выборных процедурах, на которые они получили развернутые ответы председателя СО РАН, академика В.Н. Пармона. Состоялись встречные выступления якутских ученых.



Предлагаем читателям самим проникнуться атмосферой совещания, посмотрев короткий видеодайджест прошедшего события и его полную версию по указанной на ютьюбе ссылке в начале и конце данного видео. Приятного просмотра!