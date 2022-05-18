Вручены премии им. М.Ф.Габышева за вклад в музейное дело

В Якутии вручены премии Главы РС(Я) имени М.Ф. Габышева за большой вклад в развитие музейного дела республики

16 мая 2022 года Айсен Николаев подписал распоряжение о присуждении премии Главы Республики Саха (Якутия) имени М.Ф. Габышева.

За большой личный вклад в развитие музейного дела республики премия имени М.Ф. Габышева в номинации «Попечитель и меценат» присуждена председателю Совета директоров ООО «Колмар Групп» Анне Цивилёвой, в номинации «Музей года» – Музею и Центру хомуса народов мира, в номинации «Лучший музейный сотрудник» – директору Музея Дружбы народов им. К.Д. Уткина Нюрбинского района Анне Тумановой. Сегодня в Галерее зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева состоялось торжественная церемония вручения премии.

Вице-премьер Правительства Якутии Ольга Балабкина отметила, что в республике много музеев. Сегодня музейная сеть республики включает 88 учреждений, в том числе 8 государственных музеев с 14-ью филиалами, 48 муниципальных музеев с 18-ью филиалами.

«Проводимая правильная и выверенная государственная политика по поддержке музейного дела в республике даёт свои результаты. За последние три года мы достигли существенных результатов по реконструкции комплексов музеев. В том числе было отреставрировано здание Галереи зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева», – сказала заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина. Напомним, галерея размещается в отреставрированном к 100-летию Якутской АССР объекте культурного наследия регионального значения «Дом Казначейства» 1909 года постройки.

Ольга Балабкина вручила премию имени М.Ф. Габышева в номинации «Попечитель и меценат» компании «Колмар», которая финансово помогла организовать выставку «Сокровища Третьяковской галереи» в Национальном художественном музее Якутии. Экспозиция, посвящённая 100-летию образования Якутской АССР, откроется в НХМ республики 1 июня. Жители и гости столицы смогут увидеть подлинные работы Ильи Репина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского и других знаменитых художников. Выставка будет открыта до конца лета этого года.

В юбилейный год 100-летия Якутской АССР, Год культурного наследия народов России Главой республики Айсеном Николаевым и Правительством республики приняты меры по поддержке музейно-выставочных проектов, просветительских мероприятий, укреплению материально технической базы, предусмотрены средства для проведения выставок, пополнения музейных фондов, техническому оснащению и ремонту музеев, реставрации музейных экспонатов.

Премия в области музейного дела имени профессора, мецената Михаила Федоровича Габышева была учреждена в 2005 году. Михаил Федорович Габышев – известный якутский учёный, доктор экономических наук, профессор. Именно благодаря ему республика обладает бесценным богатством: произведениями XVI – XIX вв., представляющими живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство Италии, Франции, Германии, Англии, Фландрии и Голландии. Премия ежегодно присуждается к Международному дню музеев.