10.10.2021
21:35
81

Национальные проекты

Впервые в Якутске появится масштабная велодорожная инфраструктура

Сегодня, 10 октября глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ проверил ход работы на объекте Окружное шоссе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Капитальный ремонт Окружного шоссе проводят подрядчик ООО «Дорстрой» и субподрядчик ООО «Кинг-95». Протяженность реконструируемого участка составляет 4,2 км. Объект является переходящим с 2020 года и должен быть завершен в этом году.

Евгений Григорьев подчеркнул, что строящийся объект сыграет большую роль в разгрузке участков дорог, связанных с Вилюйским трактом и районом аэропорта.

«Окружное шоссе является логическим продолжением четырехполосной дороги, которая идет со стороны Столичного рынка. Таким образом, мы создаем «объездной каркас» города Якутска, в том числе для большегрузной техники», — прокомментировал глава города.

В данное время работы на Окружном шоссе завершаются, проводится монтаж объектов благоустройства.

 «Мы на финишной прямой, осталось установить пешеходные и барьерные ограждения, смонтировать 44 опоры наружного освещения и 278 дорожных знаков», — сообщил Евгений Григорьев.

Тротуарные дорожки Окружного шоссе в асфальтовом исполнении будут совмещены с велодорожками. Впервые в городе Якутске будет организована подобная масштабная велодорожная инфраструктура. Данную практику планируется в дальнейшем применять и на других объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх