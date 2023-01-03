Восстановили теплоснабжение в 64 домах СОНТ «Сатал» — мэрия Якутска

По информации Управления ГО и ЧС города Якутска, аварийно-восстановительные бригады завершили работу по восстановлению подачи тепла, отработав последнюю заявку около 01.00 ч. ночи 3 января. Всего газовиками и коммунальщиками обследовано 910 домов в СОНТ «Сатал». Теплоснабжение восстановлено в 64 жилых домах. В первую очередь, подачу тепла обеспечили в домах, где нарушено теплоснабжение жилого дома, в целях минимизации угрозы жизни и здоровью людей.

Всего в оперативный штаб по устранению последствий аварийной ситуации поступило свыше 130 заявок. Оперативный штаб завершил работу в 01.00 час ночи 3 января.

В аварийных бригадах были задействованы 199 человек и 70 единиц техники. К ликвидации аварийной ситуации были привлечены силы ЦРЭС, «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутскэнерго», управ округов и пригородных администраций, городские коммунальные службы, Служба спасения РС(Я), Аварийно-спасательная служба города Якутска, ЯПАК, ГУП «ЖКХ» филиал Коммункомплектация», УК «Перспектива», УК «ЖЭУ Центральное», УК «Альтаир», УК «ДСК», УК «Солидарность+», УК «Эдельвейс», УК «РИФ», УК «Лидер+», УК «Кристалл», УК «Теплоэнергия+», УК «Жилищный стандарт», УК «ЦАДС», УК «ЭЛМА», УК ОЖФ «ЖКХ Губинский», УК «Северное», УК «Комфорт сити», УК «Акведук», УК «Утум+», УК «Юнион», МУП «Жилкомсервис», МУП «ПТСК», ПАО «Водоканал», ММУ МВД «Якутское», 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи», Жданов Д.Л. и добровольцы.