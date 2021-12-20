Власти Якутии: Остановить таяние мерзлоты практически невозможно

Якутия обладает уникальным опытом в изучении вечной мерзлоты и может стать ключевым регионом для реализации инициативы президента России по ускоренному внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе пресс-конференции 20 декабря.

Николаев отметил, что остановить таяние мерзлоты практически невозможно, поэтому необходимо сконцентрироваться на снижении рисков и адаптации.

«У нас накоплен огромный опыт в этой области, в частности сохранении сооружений и строительстве зданий. Более того, Якутия является единственным регионом страны, в котором действует закон об охране мерзлоты. Поэтому я убеждён, мы должны стать лидерами в вопросах адаптации инфраструктуры и экономики к этим изменениям. В частности, в рамках научно-образовательного центра «Север» находить новые подходы и технологии для сохранения мерзлоты», – сказал руководитель региона.

Самыми эффективными способами адаптации к изменениям в криолитозоне являются геотехнический мониторинг и превентивные меры по строительству инфраструктуры на тех территориях, которые менее всего подвержены оттаиванию.

Как уточнил директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил ЖЕЛЕЗНЯК, в Якутии на протяжении многих лет ведутся исследования реакций мерзлоты в различных ландшафтных зонах, но нужна единая государственная система и подходы.

«Якутск может развиваться в условиях изменения климата. Для этого нужно рассчитывать нагрузку на грунты, понимать, где какие изменения идут, проветривать подполья, не сливать воду и не запускать заболачивание. Возможно, можем пойти по пути увеличения глубины свай», – сообщил Михаил Железняк.

Все эти предложения были озвучены осенью главе Якутии. В настоящее время министерства, профильные ведомства республики и городские власти совместно с геологическими ведомствами и научными организациями ведут работу по разработке системы мониторинга в регионе.

Ранее сообщалось, что в городе Якутске в тестовом режиме запущена автоматизированная система мониторинга вечной мерзлоты. Ведется наблюдение состояния жилых домов в 203-м микрорайоне.