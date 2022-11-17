Видеофакт: Сбивающий дроны вернулся

Осенью в сети появился ролик. Когда над позициями наших войск стал летать квадрокоптер, один из бойцов метнул в него саперную лопатку и сбил дрон. А его товарищ, амгинец Слава Чемезов успел накрыть сбитый коптер и не дал ему улететь. А сегодня он вернулся на Родину! В аэропорту его встретили родные и амгинское землячество.