17.11.2022
16:27
310
Общество
Видеофакт: Сбивающий дроны вернулся
Осенью в сети появился ролик. Когда над позициями наших войск стал летать квадрокоптер, один из бойцов метнул в него саперную лопатку и сбил дрон. А его товарищ, амгинец Слава Чемезов успел накрыть сбитый коптер и не дал ему улететь. А сегодня он вернулся на Родину! В аэропорту его встретили родные и амгинское землячество.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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