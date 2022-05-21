Николай Валуев второй раз в Бясь-Кюель — он впечатлен переменами

Николай Валуев, известный спортсмен, депутат Госдумы, второй раз побывал в Бясь-Кюеле. Ранее он посетил село после пожара. Николай Валуев впечатлен произошедшими переменами в Бясь-Кюеле. Видео тгк газеты «Үлэ күүһэ»

21 мая первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Бердников с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым и председателем Комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамином Афанасьевым посетили с. Бясь-Кюёль Горного района республики, сообщила пресс-служба АГиП РС(Я).

Руководители побывали в селе на объектах, восстановленных после природного пожара этим летом, посмотрели новый микрорайон «Кэскил» и коровник на 100 голов ИП Петрова А.А.

Напомним, что сразу после пожара решением Главы Якутии Айсена Николаева был оперативно создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия в Бясь-Кюёле. Штаб было поручено возглавить первому вице-премьеру Дмитрию Бердникову. В микрорайоне «Кэскил» вместо сгоревших жилых построек в кратчайшие сроки были возведены 34 новых благоустроенных дома с общей площадью более 2,7 тыс. кв. м.

Также вместо утраченного в результате природного пожара коровника крестьянско-фермерского хозяйства «Атамай» Алексея Петрова в селе был построен новый животноводческий комплекс на 100 голов. Новый комплекс оснащен молочным блоком и модульной котельной, укомплектован автопоилками, современным стойловым и уборочным оборудованием, системой машинного доения и первичной обработки молока.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев лично приезжал в Бясь-Кюёль осенью прошлого года во время проведения восстановительных работ. Он оказал большую поддержку жителям села в выделении федерального финансирования на ликвидацию последствий пожара.

Николай Валуев сегодня в рамках посещения Бясь-Кюёля пообщался с жителями села, пострадавшими от пожара, посмотрел как они обустроились, наладили быт. Бясь-кюёльцы поблагодарили депутата Госдумы за помощь в трудную минуту, пожелали ему успехов в работе.

«Впечатления самые хорошие. Потому что, когда мы сюда приезжали здесь были только остатки сгоревших домов. А сегодня построен новый красивый микрорайон. Строители молодцы, успели поставить дома до наступления холодов. Самое главное люди перезимовали в хороших условиях. У них есть вода, газ, что очень важно для комфортного проживания. Руководство республики и федеральная власть быстро отреагировали на беду жителей села. Госдумой и партией «Единая Россия» были приняты оперативные решения по направлению федеральных и республиканских средств на восстановление Бясь-Кюёля», — сказал Николаев Валуев в ходе посещения села.

Депутат Госдумы сообщил, что основная цель рабочей поездки в Якутию – выездное заседание комитета по туризму, на котором рассмотрены вопросы развития туризма в Якутии, так как регион имеет большой потенциал в этой области. Так, сегодня в стране стоит глобальная задача по перенаправлению туристических потоков с южных регионов в другие направления внутри страны, в том числе, на Дальний Восток.

Также Николай Валуев побывал в селе Бердигестях, где посетил новый стрелковый тир, комплекс «Сээркээн сэһэн дойдута», лабораторию известного якутского модельера-дизайнера Августины Филипповой, а также принял участие в круглом столе с предпринимателями улуса, занятыми в сфере туризма.