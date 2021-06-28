Василий Галуза: Наш Якутск стал кормушкой для алкогольного бизнеса

На сегодня в любом квартале Якутска алкомаркетов больше, чем продуктовых магазинов. Пока люди спиваются, семьи рушатся — алкобизнес процветает. За прошлый год алкомаркет «Ремикс» заработал 2,8 млрд рублей.



Когда предприниматели торгового центра «Можайский пассаж» стали получать уведомления об освобождении помещения в связи с открытием алкогольного маркета, обеспокоенные жители Гагаринского округа обратились к члену Общественной молодежной Палаты при Якутской городской Думы и депутату партии «Справедливая Россия — За правду» Василию Галузе.



«Тогда я инициировал открытое письмо депутату Госдумы Федоту Тумусову с просьбой принять меры по недопущению появления очередной алкоточки, — делится Василий Галуза. — От пьяных людей нет покоя ни днем, ни ночью. Своими криками и матами мешают спать, а в дневное время своим неадекватным поведением распугивают мамочек и детишек на детских площадках. И это не только у нас, а по всему городу! Наш Якутск стал «кормушкой» для алкогольного бизнеса».



В день защиты детей Федот Тумусов обратился к главе города Евгению Григорьеву всерьез заняться алкогольными точками.

«Правила продажи алкоголя давно нужно пересмотреть, — считает справедливоросс Федот Тумусов. — Они способствуют спаиванию населения. Допустим, пиво можно купить не только в специализированном магазине, но и в продуктовом. Среди новых правил, которые выдвигает наша партия, продавать алкоголь могут лишь в специализированных алкомаркетах площадью не менее 50 квадратных метров с отдельным входом и выходом. Чтобы исключить вероятность случайных прохожих. Да и дети не видели бы в продуктовой корзинке рядом с хлебом и молоком бутылку портвейна».



На общегородской планерке мэр города Якутска поднял проблему алкогольных точек и выступил с предложением увеличить расстояние алкомаркетов от социальных учреждений. Таким образом, городские власти, наконец-то, сообразили, что количество алкоточек нужно сокращать.