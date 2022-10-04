Валентина Матвиенко выступила за выделение средств на достройку онкодиспансера в Якутии

3 октября глава Якутии Айсен Николаев выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, на которых обсуждался проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Глава республики выступил за выделение федеральных средств на завершение строительства Республиканского онкологического диспансера в Якутске.

«Мы сейчас находимся на завершающей стадии строительства. В 2023 году онкологический диспансер будет уже достроен и введён. Но из-за санкций и удорожания медицинского оборудования мы подаем заявку на дополнительное финансирование – сумма может достигнуть порядка 2 млрд рублей. Убедительно просим, чтобы правительство обеспечило в 2023 году завершение строительства и ввод онкологического диспансера в городе Якутске», – заявил глава республики.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение Айсена Николаева, отметив необходимость завершения строительства начатых ранее проектов.

«Что касается достройки начатых объектов социальной инфраструктуры, это даже не обсуждается. Вложены большие федеральные деньги, надо дофинансировать и ввести в кратчайшие сроки. Поэтому здесь мы обязательно поддержим», – сообщила Валентина Матвиенко.

Напомним, предложение Айсена Николаева о финансировании строительства второй очереди Республиканского онкологического диспансера в Якутске было поддержано после его выступления на парламентских слушаниях в конце 2019 года. Общая сумма из федерального бюджета составила 5,9 миллиардов рублей.

В августе 2022 года на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным глава Якутии рассказал о ходе строительства объекта. По итогам встречи с учётом удорожания строительства из федерального бюджета субъекту было дополнительно выделено 542,3 млн рублей.