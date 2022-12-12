В ЖДЯ разыграли Кубок Деда Мороза по волейболу

11 декабря в Алдане в СК «Металлург» прошли соревнования на «Кубок Деда Мороза» по волейболу среди трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» в честь 100-летия образовательной Якутской АССР.

В соревнованиях приняли участие 7 команд – это представители локомотивной службы (капитан Вячеслав Хабибулин), службы пути (капитан Александр Широков), вагонно-пассажирской службы (капитан Евгений Каратаев), службы перевозок (капитан Светлана Афанасьева), службы воздушных линий и трансформаторных подстанций капитан Олег Мартель).

Участников соревнований приветствовала председатель профсоюзного комитета Наталья Онофрийчук, которая поздравила их с наступающим Новым годом и пожелала яркой и достойной победы.

В ходе упорной борьбы по итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

3 место заняла «Вагонно-пассажирская служба», каждый игрок команды награжден сертификатом от магазина DNS на сумму 1000 руб. и грамотами. На 2 месте – команда «Локомотив», члены которой получили сертификаты от магазина DNS на сумму 1500 руб. и грамоты.

Заслуженную победу одержала команда «Служба пути», они сертификатами от магазина DNS на сумму 2500 руб. и грамотами.

По итогам соревнований были отмечены лучшие игроки по четырем номинациям:

— Лучший игрок среди мужчин – Нюргун Колодезников из команды «Служба пути», награжден грамотой и подарочным сертификатом на сумму 4000 руб.

— Лучший игрок среди женщин – Ольга Калашникова, команда «Локомотив», награждена грамотой и подарочным сертификатом на сумму 4000 руб.

— Лучший защитник – Айаал Саввин из команды «Вагонно-пассажирская служба», награжден грамотой и подарочным сертификатом на сумму 4000 руб.

— Лучший нападающий – Максим Асаулко из команды «Локомотив», награжден грамотой и подарочным сертификатом на сумму 4000 руб.

Награждение призеров и победителей проводил Дед Мороз и Снегурочка.

«Команда Службы пути в третий раз подряд выиграла соревнования и по регламенту оставила за собой переходящий «Кубок Деда Мороза». Также хочу отметить, что у команды это уже второй кубок, т.е. на счету у Службы пути шесть побед подряд. Зрелищной и упорной борьбой была игра за 3-е место, команда Службы перевозок уступила Вагонно-пассажирской службе в третьем периоде с разницей в 2 очка. Поздравляю победителей и призеров с успешным выступлением в соревнованиях. Отдельные слова благодарности хочу выразить руководству компании, профсоюзному комитету Наталье Егоровне за вкусное питание, а также слова благодарности Павлову Алексею за судейство соревнований. Желаю всем участникам сохранять бодрость духа и спортивных успехов в новом году» — прокомментировал итоги соревнований председатель спортивного комитета Александр Чупров.