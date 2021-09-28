В Якутском музее выставлен уникальный экспонат

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«Алгыстаах Абый сириттэн…»

В Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Алгыстаах Абый сириттэн…», посвященная 100-летию образования Якутской АССР и 90-летию образования Абыйского района.

Экспозиция знакомит с историей и развитием Абыйского района, одного из самых отдаленных северных районов республики.

На выставке представлены много интересных и уникальных экспонатов из фондов Абыйского краеведческого музея, школьного музея с. Сыаганнаах Абыйского района, Якутского музея им. Ем. Ярославского, Музея музыки и фольклора народов Якутии, Музея и Центра хомуса народов мира и из частных коллекций. Это конское убранство, охотничье снаряжение, предметы быта и утвари XIX в., останки детеныша шерстистого носорога по имени Саша, который был найден в 2014 г. в п. Белая Гора, национальные музыкальные инструменты (хомус, кырыымпа, айгыр, күпсүүр) известного мастера-изготовителя национальных музыкальных инструментов, пропагандиста народной культуры Прокопия Слепцова – Ойуун Борокуоппай, изделия из мамонтовой кости мастера-костореза, заслуженного художника РФ Михаила Слепцова и многое другое.