В Якутске задержана «банда», подозреваемая в серии краж из автомобилей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» задержаны четверо подозреваемых в совершении серии краж из салонов автомобилей. Ими оказались четверо ранее судимых мужчин в возрасте от 23 до 37 лет, прибывшие в город Якутск из Амурской области и Приморского края специально для совершения противоправных деяний. Все установленные лица ранее отбывали наказание в местах лишения свободы не менее 10 лет.

Оперативники выяснили, что подозреваемые приехали в Якутск на автомобиле «Renault Fluence» и чтобы не привлечь на себя внимания, поменяли госномер транспортного средства на местные, сняв их с чужого автомобиля в 17 квартале, оставленного на зимнее хранение. Затем разделив обязанности между собой, злоумышленники подыскивали подходящие транспортные средства. Когда один из подельников находился в машине, мужчины подходили и дергали ручки дверей припаркованных машин. Вскрыв двери специальным устройством, они похитили барсетки и сумки из салонов трёх иномарок.

Изучив видеозаписи с камер наблюдения, полицейские в кратчайшие сроки установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые и задержали их в одной из гостиниц по улице Космонавтов. У задержанных было обнаружено похищенное имущество, а также инструменты, которыми они вскрывали машины.

Все подозреваемые признались в содеянном.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Один из фигурантов помещен в следственный изолятор, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.