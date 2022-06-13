В Якутске установили мемориальную доску в честь тренера Артура Пахомова

Сегодня, 13 июня, в Якутске на улице Петровского состоялась торжественная церемония открытия барельефа, установленного в доме, где проживал заслуженный тренер России по боксу Артур Пахомов.

В мероприятии приняли участие министр по физической культуре и спорту РС(Я) Леонид Спиридонов, главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, воспитанники Артура Иннокентьевича – заслуженные мастера спорта Георгий Балакшин, Василий Егоров, его супруга Наталья Васильевна Пахомова, друзья, коллеги, представители спортивной общественности.

«Мы должны помнить и чтить память наших выдающихся тренеров, спортсменов и продолжать их славный путь во славу республики и России. В целях увековечения памяти о Артуре Иннокентьевиче его именем была названа республиканская специализированная школа олимпийского резерва по боксу, в его родной Антоновке установлен памятник, его имя будет носить одна из улиц в Нюрбе. Также мы планируем провести международный турнир по боксу в честь Артура Пахомова. Хочу выразить благодарность всем, кто пришел сегодня отдать дань уважения нашему великому наставнику», — отметил министр Леонид Спиридонов.

«У Артура Иннокентьевича было очень много планов. Он очень любил свою работу. Всегда говорил, что у нас в республике много талантливых детей. Надо только упорно работать и воспитывать новые поколения спортсменов. Пожелаю тренерам так же целенаправленно работать во благо развития бокса», — сказал советник Главы Якутии, призер Олимпийских игр Георгий Балакшин. Виктор Фархутдинов передал Наталье Пахомовой денежный сертификат от лица генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко.