В Якутске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

В рамках празднования 85-летия пожарно-спасательного спорта в Якутске на территории Специализированной пожарно-спасательной части прошли лично – командные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту в память подполковника внутренней службы Заровняева Егора Никитича.

Егор Никитич более 17 лет являлся начальником учено – тренировочного полигона Федеральной противопожарной службы. С 2004 года Заровняев Е.Н. начал работу с подрастающим поколением. Благодаря его энтузиазму школьники, сначала юноши, а затем и девушки, стали приобщаться к пожарно-прикладному спорту.

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 70 спортсменов из 8 команд, представляющих подразделений Хангалаского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Верхневилюйского и Намского районов и г. Якутск. В программу соревнований включены такие важные для огнеборцев испытания, как подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание.

«Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта в Якутии, повышения его роли в профессиональной деятельности сотрудников и достижения высокого уровня спортивного мастерства. Команда юношей и девушек будет представлять Якутию на Дальневосточных соревнованиях в г. Благовещенск в период с 27 июня по 02 июля», — прокомментировал Захаров Григорий, начальник отделения организации и подготовки пожарно-прикладного спорта.

По итогам соревнований, по пожарно-спасательному спорту победителями стали

В командном зачете:

1 место — сборная огнеборцев Якутии

2 место — 5 пожарно-спасательный отряд (Якутск)

3 место — Специализированная пожарно-спасательная часть (Якутск)

В личном зачете по боевому развертыванию победу одержала команда Специализированной пожарно-спасательной части (Якутск). В подъёме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа лидерами стали Иванов Александр, водитель пожарного автомобиля (Верхневилюйск), а среди женщин Варламова Матрёна (Мегино-Кангаласский район). Куприянов Илья, сотрудник первой пожарно-спасательной части г. Якутск одержал победу в 100-метровой полосе с препятствиями, среди женщин первое место заняла Варламова Матрена.

По штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни среди юношей младшей группы первое место заняли Сидоренко Марк (Жатай) и Литовская Елизавета (Жатай). В средней группе лидерство взял Заводской Богдан (Жатай) и Елашникова Анастасия (Жатай). В старшей группе победили Замундряков Андрей (Жатай) и Доманина Кристина (Мохсоголлох).

Поздравляем победителей и призеров соревнований, желаем дальнейших спортивных побед и успехов на службе!