В Якутске премиальный кроссовер наехал на ребенка

5 февраля в 10 часов утра в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о том, что на ул. Автодорожная совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП мальчик получил множественные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки было установлено, что в 09:57 водитель, управляя автомобилем «NISSAN MURANO», следуя со стороны Покровского тракта в сторону ул. Воинская на ул. Автодорожная возле дома № 40, совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В момент дорожного происшествия водитель был трезвым.

По данному факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! В соответствии с правилами дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.

Подъезжая к пешеходному переходу, будьте очень внимательны, в подобных местах весьма велик риск, сбить человека. Проявляя внимательность за рулем автомобиля, и неукоснительно выполняя требования ПДД, можно избежать дорожно-транспортных происшествий и создать безаварийную ситуацию на дорогах!