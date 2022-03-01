В Якутске планируют ввести 300 тыс. кв.м. жилья

Об этом, 28 февраля, сообщила заместитель главы г. Якутска Наталья Степанова в ходе президиума Якутской городской Думы, где было рассмотрено 25 сессионных вопросов.

Первым вопросом утвердили отчет главы г. Якутска и окружной администрации за 2021г. Годовой отчет содержит 13 блоков, реализацию нацпроектов и муниципальных программ на территории городского округа.

Наталья Романовна ознакомила о проведенных работах по благоустройству города, строительству, ремонту дорог, образовательных учреждений, линий наружного освещения. Как она отметила, приобретено 29 единиц коммунальной техники, обустроено 20 теплых остановок. Общий объем средств, направленных на поддержку предпринимательства в 2021г. составил 45,4 млн. руб., что больше показателей 2020г. на 23,2 млн. руб.

Введено 259, 2 тыс. кв.м. жилых домов, переселено 959 граждан в рамках программы по переселению из аварийного жилья. 30 молодых семей получили социальную выплату на общую сумму 60,9 млн. руб., приобретены 151 жилое помещение для детей-сирот.

В 2022 г. будет продолжена работа по повышению привлекательности города как места жизни и работы за счет обеспечения комфортного проживания, созданию условий для развития человеческого капитала, а также поддержке малого бизнеса.

В плане ввод не менее 300 тыс. кв.м. жилья, капитального ремонта 11 школ на территории городского округа, выкуп трех пристроев образовательным учреждениям, ремонт 36 км. улично-дорожной сети, благоустройство дворов. Кроме того, в городе появится 100 новых автобусов и 90 единиц коммунальной техники.

Отчет главы г. Якутска и окружной администрации за 2021г. был принят президиумом и направлен на сессию. Президиум Якутской городской Думы также рассмотрел внесение изменений в бюджет г. Якутска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

По словам председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергея Черных, за счет поступления дополнительных доходов, будет увеличена доходная и расходная часть местного бюджета. Большую часть этих средств направят на сферу образования и решение социальных вопросов.

Финансирование муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни горожан, будет увеличено. Данный шаг стал возможным, благодаря увеличению доходной части бюджета г. Якутска на 2022 год на сумму 494,4 млн. руб., также общий объем расходов увеличивается на данную сумму. При этом бюджет текущего года составил 22 млрд. руб.

Кроме этого, на президиум были внесены предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты по разным видам деятельности. Список награждаемых, представленных различными подразделениями окружной администрации депутаты окончательно утвердят на сессии. Лучшие работники получат ведомственные знаки отличия, Почетную грамоту и нагрудной знак городского округа «город Якутск».