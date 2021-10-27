В Якутске открылась выставка к юбилею профессора Анатолия Алексеева

27 октября в Музее археологии, этнографии и высшей школы СВФУ состоялось торжественное открытие онлайн-выставки, посвященной 75-летию научного руководителя Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, действительного члена Академии наук РС(Я) и международной Академии наук высшей школы, доктора исторических наук, профессора Анатолия Николаевича АЛЕКСЕЕВА.

От имени коллектива исторического факультета с юбилейной датой Анатолия Николаевича поздравила декан исторического факультета СВФУ, кандидат исторических наук Наталья Анатольевна СТРУЧКОВА. «Хотелось бы отметить огромный вклад Анатолия Николаевича в развитие высшего исторического образования. Мы гордимся, что у нас есть археологическая научная школа, на основе которой мы ведем подготовку наших специалистов, подготовку кадров высшей школы и развиваем нашу образовательную деятельность. Благодаря научной школе археологии Анатолия Николаевича у нас развивается бакалавриат, магистерские программы и очень с большой гордостью я бы хотела отметить, что Анатолий Николаевич также принимал участие в открытии и лицензировании новой образовательной программы по социальной антропологии. Анатолий Николаевич — наш преподаватель, наш выпускник, наш заведующий кафедрой, наш ректор Якутского государственного университета и мы особо гордимся тем, что такие высокие должности занимает человек с историческим образованием», — подчеркнула Наталья Анатольевна.

Декан выразила желание продолжить совместную работу с Анатолием Николаевичем по развитию образовательной деятельности, по разработке новых проектов и грантов и сообщила, что с этого года исторический факультет начинает разработку новых научных направлений в рамках программы развития Северо-Восточного федерального университета.

«Для меня Анатолий Николаевич — не просто преподаватель, не просто научный руководитель. Это человек, который всему меня научил», — подчеркнула в своем выступлении участник первых археологических исследований на северо-востоке Якутии, научный сотрудник Музея истории города Якутска, кандидат исторических наук Екатерина Алексеевна Строгова. «Мне очень хотелось заниматься славянской археологией, но я понимала, что в условиях Якутии это невозможно. Но поступив в университет, познакомившись с Анатолием Николаевичем и его работами на Алазее я поняла, что чудо случилось и славянская археология, о которой я мечтала, пришла в Якутию. С тех пор в течение уже почти 30 лет, это направление является основной сферой моей научной деятельности», — рассказала Екатерина Строгова.

Своими теплыми воспоминаниями о юбиляре поделилась научный сотрудник Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой, участница полевых археологических исследований в бассейне Олекмы, дипломница Анатолия Николаевича Елена Николаевна Соловьева. «Поступив в Якутский государственный университет я была буквально очарована молодым, интеллигентным преподавателем, который читал лекции по археологии», — сообщила она, особо подчеркнув, что лекции Анатолия Николаевича были очень логичными, четкими и понятными.

«В начале своего пути трудовая деятельность Анатолия Николаевича была связана с Якутским государственным университетом где он прошел все ступени от ассистента до профессора и ректора университета. А в последующие годы его деятельность связана с академической наукой: в 2010 году он возглавил старейший в Якутии научно-исследовательский институт — Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН и сейчас Анатолий Николаевич — научный руководитель нашего института. Анатолий Николаевич известен по всей России и за рубежом как крупный исследователь в области археологии и древней этнической истории народов северо-востока России», — подчеркнул старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии ИГИиПМНС СО РАН Виктор Михайлович Дьяконов.

Большую признательность юбиляру выразила директор Музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ Лилия Ленгвардовна Алексеева. «Анатолий Николаевич был в числе первых директоров этого музея, возглавлял первые археологические экспедиции Якутского госуниверситета. Все три этажа экспозиционных залов по сути дела наполнены благодаря археологическим исследованиям, которые проводились под руководством Анатолия Николаевича Алексеева», — подчеркнула она.

В завершение мероприятия главный хранитель музея Эдуард Константинович Жирков провел экскурсию по выставке «Анатолий Николаевич Алексеев — открытые страницы…». На выставке представлены 50 фоторабот, уникальные археологические материалы, обнаруженные в экспедициях, проводившихся под руководством Анатолия Николаевича Алексеева: орудия эпохи палеолита и неолита, фрагменты древних писаниц, материалы якутских погребений 15-18 веков, старинная деревянная и керамическая посуда.