В Якутске открылась удивительная выставка

В Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского начала работу выставка «В мире часов» Эльвиры Семеновой – Сэргэ кыыһа Тускулаана. Жители и гости Якутска могут увидеть наручные, настольные, механические, кварцевые, электронные, часы-кольца, будильники. Это четвертая по счету и первая персональная выставка коллекционера в столице республики.

Эльвира Николаевна Почетный работник общего образования РФ, отличник культуры РС(Я), почетный гражданин Октябрьского наслега Нюрбинского улуса, ветеран педагогического труда. Руководитель республиканских групп коллекционеров: «Коллекционердар туһулгэлэрэ», «Сахам сирин значоктара», «Руководители групп коллекционеров улусов», руководитель группы «Ньурба коллекционердара».

С открытием выставки Эльвиру Николаевну тепло поздравили коллекционеры, друзья, родные.

Большинство экспонатов — отечественные часы советских брендов «Чайка», «Луч», «Заря», «Вымпел» и других. Их показ сопровожден познавательной информацией о производителях механизмов, интересными фактами.

Выставка работает на первом этаже ДДН им. А.Е. Кулаковского до 30 июня.