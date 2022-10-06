06.10.2022
18:14
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Общество

В Якутске одиноким пожилым горожанам раздали овощи

Адресную помощь пожилым нуждающимся жителям Якутска оказали на этой неделе – одиноким пенсионерам раздали картофель и капусту. В рамках декады, посвященной Международному дню пожилых людей, управы организовали доставку на дом картофеля и капусты общим весом 9 тонн 240 кг.

Ежегодная акция проводится общественной организацией клубом «Ветеран» на средства гранта главы города Якутска для поддержки общественно-значимых проектов при содействии Управления социальной защиты населения и труда города Якутска. Клуб «Ветеран» приобрел сельхозпродукцию у индивидуального предпринимателя – КФХ В.В. Скупченко с целью обеспечения овощами одиноко проживающих пожилых граждан.

Запасы овощей на дом привозят сотрудники территориальных управ города Якутска. Каждому ветерану, нуждающемуся пенсионеру доставили по одному мешку картошки и капусты, чтобы обеспечить потребность в свежих овощах для укрепления здоровья людей старшего поколения.

Ветераны, одиноко проживающие пожилые граждане искренне благодарят клуб «Ветеран», Управление социальной защиты населения и труда Якутска и управы округов за заботу и внимание.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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