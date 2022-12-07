В Якутске наградили добровольцев

Сегодня в актовом зале регионального управления МЧС России состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца (волонтера). Вместе с профессионалами, а порой и самостоятельно, добровольцы тушат пожары в самых отдалённых уголках региона, где нет подразделений государственной противопожарной службы. С начала 2022 года в качестве дополнительных сил к борьбе с огнем в республике были привлечены 363 человека.

В рамках торжества добровольцам были вручены заслуженные награды: медали МЧС России, ведомственные почётные грамоты и благодарственные письма. Так, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» наградили Михаила Михайлова, руководителя Добровольной пожарной команды Хангаласского района. За проявленную гражданскую инициативу в области обеспечения пожарной безопасности, высокий профессионализм наградили почетной грамотой добровольцев из Таттинского, Хангаласского, Алданского и Нерюнгринского районов Егора Маркова, Иннокентия Рахлеева, Семена Тимофеева, Евгения Флусова и Григория Деревцова, а также волонтеров из добровольной пожарной команды «Харысхал» по защите СОНТ «Сатал» г. Якутск Афанасия Шишигина и Ивана Дьячковского.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) генерал-майор внутренней службы Павел Гарин.

«Добровольная пожарная охрана Якутии является одним из важных видов пожарной охраны, которое прикрывает около 58% отдаленных населенных пунктов республики. Действуя плечом к плечу с профессионалами, вы вносите весомый вклад в дело спасения и помощи людям. В добровольческих организациях заложен колоссальный потенциал. Мы планируем и в дальнейшем развивать наше сотрудничество и активнее привлекать вас к деятельности Главного управления. Хочу поблагодарить за вашу работу и вклад в развитие пожарного дела. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в работе», — поздравил Павел Гарин.

Итогом мероприятия стала церемония подписания соглашения о взаимодействии между Главным управлением и Якутским региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.