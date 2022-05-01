В Якутске начались рейды в местах массового отдыха горожан

Специалисты Управления ГО и ЧС городского округа «город Якутск» совместно с ГКУ «Якутское лесничество», отделом надзорной деятельности и профилактики по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) 30 апреля начали проводить рейды в местах массового отдыха горожан.

Сегодня профилактический рейд провели на территории с 16 по 25 км Покровского тракта и Табагинском мысе.

Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактики по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я) Айаан Харбаев, при плановых объездах часто выявляются нарушения. Так, отдыхающие в лесу граждане допускают нарушения при разжигании костров, оставляют открытый огонь на территории лесного массива.

«За такие нарушения граждан могут привлечь к административной или уголовной ответственности», — напомнил Айаан Харбаев. Он также сообщил, что в начале пожароопасного сезона будет установлен запрет на разжигание костров. Пожароопасный сезон объявляется ежегодно, начиная с мая.

На территории городского округа «город Якутск» разрешенные места для массового отдыха горожан установлены вблизи села Владимировка, на 25 км Покровского тракта и 23 км Намского тракта.

По информации работников лесничества, отдыхающие должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе положить под мангал негорючий материал, взять с собой на отдых лопаты, мотыги, огнетушитель. Костер можно разводить только в специально оборудованных местах, то есть в выкопанных ямах и обложить кирпичом.

Отметим, рейды патрульно-контрольной группы продлятся до 25 сентября 2022 года.

Сотрудники МЧС и Управления ГО и ЧС г. Якутска напоминают: заметив пожар в лесу, граждане незамедлительно должны сообщить по телефону «101» или «01».