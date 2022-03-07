В Якутске идет своя спецоперация: Выявление высокопоставленных оборотней в погонах

На Украине проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации.

В Якутске идет своя спецоперация.

Фото с сайта МВД по Республике Саха (Якутия).

Как утверждают источники SakhaLife, 5 марта 2022 года были проведены следственно-оперативные мероприятия в отношении заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Республики Саха (Якутия) полковника полиции АРБУЗОВА Владимира Михайловича, 22.11.1974 г.р. После длительного допроса он отпущен, пока в статусе свидетеля…

Оперативное сопровождение осуществляется Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

6 марта 2022 года задержан бывший руководитель одного из отделов Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), подполковник в отставке ГРИШУКОВ Иван Валерьевич, 19.01.1981 г.р.

Фото с аккаунта Гришукова в соцсетях.

По данным оперативно-розыскных мероприятий следствия, Гришуков длительное время регулярно получал от структур одного из крупных инвесторов в золотодобычу многомиллионные суммы, которые предназначались «для решения вопросов» в ряде федеральных и республиканских структур.

Причем Гришуков большую часть указанных сумм получал перечислением на счета открытых на его имя банковских карт. Также он общался с данным инвестором и с его уполномоченными представителями со своих абонентских номеров, поэтому следствие обладает крепкой доказательной базой, также имеются необходимые видео- и аудиозаписи.

Эти суммы назывались «абонентской платой» и составляли, как можно предположить из имеющихся документов, 6 миллионов рублей для должностных лиц МВД по Республике Саха (Якутия), 6 миллионов рублей – для другой правоохранительной структуры, 4 миллиона рублей – для еще одного местного управления федерального ведомства и т.д. Всего «абонентская плата» составляла 19 миллионов. Свои посреднические услуги Гришуков оценил в 12 миллионов рублей в год. Однако иной раз настаивал на дополнительных выплатах, например, в мае 2018 года потребовал разовой выдачи ему 30 миллионов рублей для личных нужд, следует из материалов дела.

Если структуры данного инвестора в силу различных обстоятельств задерживали выплату этой «абонентской платы», силовые ведомства реагировали быстро.

Например, в мае 2020 года золотодобытчики промедлили с выплатой откупных, и 20 июня было возбуждено уголовное дело на их операционного директора, который на месте добычи золота занимался текущим производственным процессом.

Судя по имеющимся документам, так силовые ведомства «напоминали» о себе. По данному уголовному делу конкретно называются должностные лица МВД по Республике Саха (Якутия) и еще одной силовой структуры в качестве возможных заинтересованных персон.

Золотодобытчики выводы сделали. Для «решения вопроса» по данному уголовному делу, уже на следующий день 21 июня, и далее 29 июня 2020 года Гришукову были переданы в два приема 10 миллионов рублей наличными. Причем передача денежных средств была проведена под оперативным контролем.

Длительная спецоперация ФСБ России по выявлению преступной сети оборотней в погонах различной расцветки сейчас вступила в активную фазу – задержан Гришуков, проведены и планируются следственные мероприятия в отношении ряда бывших и действующих должностных лиц правоохранительных органов Якутии.

SakhaLife следит за ходом следствия.

В Якутии идет собственная спецоперация. Выявление оборотней в погонах.