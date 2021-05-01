В Якутске беспощадное отношение к пешеходам

30 апреля около 19 часов вечера водитель 2001 г.р., управляя автомобилем «Тойота Алтеза» со стороны ул. Петровского в сторону ул. Октябрьская, совершил наезд на пешехода – мужчину 44 лет, который перебегал проезжую часть по ул. Ломоносова справа налево по направлению движения транспорта в неустановленном месте. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где поставлен диагноз «ушиб правой стопы», назначено лечение.

1 мая около часу ночи водитель 1988 г.р., управляя автомашиной «УАЗ-220692-04» на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского — ул. Кальвица при повороте направо, не предоставил преимущество пешеходу – девушке 19 лет, которая переходила проезжую часть ул. Кальвица по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по направлению движения автомобилей, в результате чего совершил на нее наезд. Бригадой скорой медицинской помощи девушка доставлена в больницу, где ей диагностированы различные ушибы, назначено амбулаторное лечение.

По двум фактам ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает: вблизи пешеходного перехода водителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения! Пешим участникам дорожного движения напоминаем о правилах перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, не забудьте о пользе световозвращающих эжлементов в темное время суток. Автомобилисты, обратите внимание на соблюдение скоростного режима! Не забывайте снижать скорость перед пешеходными переходами и помните, что от ваших действий за рулем зависят здоровье и жизнь находящихся на проезжей части пеших взрослых и детей!