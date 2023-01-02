02.01.2023
18:49
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Общество

В Якутии за 2022 год родилось более 11 тысяч малышей

Photo by Valeria Zoncoll on Unsplash

По данным Минздрава Якутии, за 2022 год, объявленный главой республики Айсеном Николаевым Годом Матери, родилось 11 592 детей: 5 975 мальчиков и 5 617 девочек.

В декабре 2022 года в Якутии родилось 970 детей: 520 мальчика и 450 девочек.

По данным Управления ЗАГС, популярными в декабре у мальчиков стали имена Лев, Артём, Марк, Артур, Михаил и Дамир. 

В списке редких и необычных имён мальчиков, получившихсвидетельства о рождении в декабре 2022 года: Алмаз, Вирджил, Ден, Ёсин, Зубайр, Леомар, Райн, Субедей, Фома, Яномир.

Популярными именами девочек в декабре стали София, Алиса, Анна, Виктория, Милана, Алина, Ева, Аделина, Алина и Амелия.

В списке редких необычных имён девочек – Авелина, Айла, Аливияна, Анна-Аврора, Ифора, Лауритта, Луна, Нафисамох, Нодирабегим, Осия, Риана, Сафа, Сиана, Тейлона, Улита, Юлиса. 

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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