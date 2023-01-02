В Якутии за 2022 год родилось более 11 тысяч малышей

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По данным Минздрава Якутии, за 2022 год, объявленный главой республики Айсеном Николаевым Годом Матери, родилось 11 592 детей: 5 975 мальчиков и 5 617 девочек.

В декабре 2022 года в Якутии родилось 970 детей: 520 мальчика и 450 девочек.

По данным Управления ЗАГС, популярными в декабре у мальчиков стали имена Лев, Артём, Марк, Артур, Михаил и Дамир.

В списке редких и необычных имён мальчиков, получившихсвидетельства о рождении в декабре 2022 года: Алмаз, Вирджил, Ден, Ёсин, Зубайр, Леомар, Райн, Субедей, Фома, Яномир.

Популярными именами девочек в декабре стали София, Алиса, Анна, Виктория, Милана, Алина, Ева, Аделина, Алина и Амелия.

В списке редких необычных имён девочек – Авелина, Айла, Аливияна, Анна-Аврора, Ифора, Лауритта, Луна, Нафисамох, Нодирабегим, Осия, Риана, Сафа, Сиана, Тейлона, Улита, Юлиса.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)