В Якутии выясняют причины несчастного случая на тушении лесного пожара

Во вторник, 8 июня, ориентировочно в 10 часов 30 минут по местному времени при выполнении производственного спуска с применением спускового устройства с вертолёта МИ-8 к месту лесного пожара №3 Нерюнгринского лесничества произошло жёсткое приземление работника Алданского авиаотделения.

Руководитель ГБУ «Авиалесоохрана» Владимир Леонов прокомментировал, что несчастный случай произошёл во время тушения лесного пожара. Информация, появившаяся в СМИ о том, что пострадавший получил травмы во время прыжка с парашютом, является недостоверной.

«В местности, где произошёл несчастный случай доставка работников производилась на специальных спусковых устройствах. Пострадавший спускался первым и при жёстком приземлении получил травму. Остальные сотрудники оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, и он был эвакуирован вертолётом Ми-8 в посёлок Чульман. В дальнейшем его перевезли в Нерюнгринскую центральную больницу», — рассказал Владимир Леонов.

В настоящее время пострадавший находится в травматологическом отделении Нерюнгринской ЦРБ. Врачи его обследовали, сейчас решается вопрос о доставке его в травматологическое отделение Республиканской больницы №2.

«Для выявления обстоятельств несчастного случая назначена комиссия. Комиссия выехала в район, где произошёл несчастный случай для выяснения причины. Сам пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Добавлю, что все сотрудники ГБУ «Авиалесоохрана» застрахованы от несчастных случаев, так как деятельность сопряжена с опасностью и относится к особо опасным профессиям», – подчеркнул Владимир Леонов и заверил, что пострадавшему будет оказываться вся необходимая помощь для его скорейшего выздоровления.