В Якутии сын обманом снял деньги с карты матери

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району раскрыта кража денег с банковского счёта местной жительницы. Злоумышленником оказался безработный сын потерпевшей.

Установлено, что 27-летнему подозреваемому срочно понадобились деньги, чтобы рассчитаться с долгами, и он решил совершить кражу. Он знал, что у матери есть кредитная карта, на счету которой имеется более 200 тысяч рублей, но взаймы денег она не даст.

Молодой человек пришел к ней в гости и попросил её телефон под предлогом подачи объявления о продаже своего велосипеда. Ничего не подозревающая мать передала сыну свой телефон и ушла спать. Он, зная пароль, зашел в приложение банка и похитил 150 тысяч рублей. Поняв, что мать ничего не заподозрила, через несколько дней молодой человек повторил операцию, похитив аналогичным образом с банковской карты еще 45 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».