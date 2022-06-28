В Якутии строят ВОЛС до Анабарского района

В республике продолжаются работы по строительству волоконно-оптической линии связи в арктических труднодоступных районах. Так, в настоящее время ведется прокладка магистрали из с. Жилинда Оленекского района до Анабарского района. В текущем году ВОЛС планируется провести до районного центра с. Саскылах, а в 2023 году – до с. Юрюнг-Хая.

Как отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев, без быстрого интернета и устойчивой мобильной связи невозможно говорить о качестве жизни современного человека.

Мининноваций региона при поддержке федерального бюджета намерено до конца 2025 года подключить к оптическим линиям связи оставшиеся 11 арктических районных центров.

Развитие связи в труднодоступных арктических районах сделает доступным дистанционное образование и телемедицину. Для жителей арктических районов ВОЛС – это связь с миром, сервисы и возможность продвижения продукции.

Один из инфраструктурных проектов – строительство «последней мили» – реализован в п. Тикси, п. Зырянка, п. Черский, п. Депутатский и с. Хонуу. Далее планируется построить оптические сети в населенных пунктах: Саскылах, Батагай, Среднеколымск и Жиганск.

В апреле текущего года подписано соглашение между Правительством РС(Я) и ФГУП «Морсвязьспутник» и региональным оператором АО «АрктикТелеком» о взаимодействии и сотрудничестве для развития телекоммуникационной инфраструктуры в Арктической зоне Якутии.

Прорывной проект – «Полярный экспресс» от Морсвязьспутник – по дну океана соединит ВОЛС от Мурманска до Владивостока. Тогда такие северные населённые пункты, как Тикси, подключатся к высокоскоростным сетям интернета.

В настоящее время для устранения «цифрового неравенства» совместно с операторами связи ПАО «Ростелеком» и АО «АрктикТелеком» предоставлен безлимитный доступ к интернету по спутниковым каналам связи в 8 районных центрах арктических районов – Батагай, Белая Гора, Депутатский, Зырянка, Среднеколымск, Тикси, Хонуу и Черский.

К Арктической зоне Якутии относятся 13 муниципальных районов с населением 70 тысяч человек. Первым из них ВОЛС проложили в 2020 году в Оленекский район. Сегодня подключены три населенных пункта района: с. Оленек, Харыялах и Жилинда.