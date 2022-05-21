В Якутии социальный контракт заключили более 5000 человек

В Хангаласском районе обсудили вопросы оказания социальной помощи на основе социального контракта, как одного из механизмов развития семейной экономики

Сегодня в селе Чапаево Хангаласского района состоялось выездное совещание председателя правительства РС(Я) Андрея Тарасенко по вопросам развития сельской местности и семейной экономики в Якутии.

В рамках совещания министр труда и социального развития региона Елена Волкова выступила с докладом о реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Как отметила министр, в республике соцконтракт реализуется с 2010 года, и за это время управлениями социальной защиты населения заключено 21 тысяча социальных контрактов на общую сумму 2 млрд рублей. И с каждым годом число контрактов увеличивается. Только в прошлом году заключены 5 044 контракта на общую сумму 520,4 млн. рублей, из них на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 934, на ведение личного подсобного хозяйства – 485. Всего за 2021 год социальными контрактами охвачено 16139 человек (с членами семьи), в том числе в сельской местности – 10250 человек (или 63%), в городах – 5889 человек (37%).

Елена Волкова рассказала о реализации социального контракта в Хангаласском улусе. Всего в данном районе за прошлый год было заключено 199 социальных контрактов на общую сумму 21,1 млн рублей. Наиболее популярным направлением среди хангаласцев стало осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 43 граждана открыли своё дело, получив на это помощь на общую сумму 11 млн рублей.

Елена Александровна также подчеркнула положительные примеры реализации соцконтракта в лице Сергея Владимирова и Рината Жангирова из посёлка Мохсоголлох, инициировавших открытие бизнес-инкубатора для людей с инвалидностью. При поддержке поселения и района было отремонтировано помещение для будущего бизнес-инкубатора.

Для резидентов бизнес-инкубатора из числа инвалидов в 2021 году было дополнительно выделено 4 квоты. В настоящее время при участии бизнес-инкубатора ведут свою деятельность 6 получателей социального контракта.

В ходе доклада министр напомнила о том, что с этого года в целях поддержки населения в период введения санкций, увеличены предельные размеры социального контракта по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности до 300,0 тыс. рублей, по ведению личного подсобного хозяйства до 250,0 тыс. рублей. Кроме того выделено новое направление помощи – специальная программа поддержки граждан, потерявших работу начиная с 01 марта 2022 года. Таким образом, социальные контракты с 2022 года можно заключить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства, на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, а также помощь оказывается гражданам, с которыми был расторгнут трудовой договор после 1 марта 2022 года и которые признаны безработными. Такие категории граждан могут заключить соцконтракт для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности или ведения личного подсобного хозяйства, участия в программах поддержки занятости, реализуемых органами занятости населения.

Всего на 2022 год для реализации социальных контрактов из федерального и государственного бюджетов предусмотрены 616, 4 млн руб. и дополнительные средства в сумме 103,4 млн. руб. Таким образом, социальный контракт в 2022 году получат более 5100 малоимущих семей на общую сумму 719,6 млн руб. Из них городским семьям будет выделено 29,2%, а сельским — 70,8 %.

В рамках совещания также были заслушаны доклады органов местного самоуправления и органов исполнительной власти о повышении благосостояния населения путем консолидации ресурсов, поддержке агростартапов, о предложениях по разработке пилотного проекта «Село среднего достатка» в Хангаласском улусе, о мерах поддержки сельской семейной экономики, о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства на сельских территориях. Также местные предприниматели поделились личным опытом развития семейного дела после подписания социального контракта.