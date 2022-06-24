В Якутии прошло совещание Ассоциации инновационных регионов России

В рамках Дней Республики Татарстан в Якутии 24 июня Рустам Минниханов провел в Якутске расширенное совещание членов Ассоциации инновационных регионов России на тему «Геоаналитическая система «ГеоВЭБ» для решения управленческих задач в сфере городской экономики и анализа инвестиционного потенциала города».

Президент Республики Татарстан, председатель Совета Ассоциации инновационных регионов России Рустам Минниханов на совещании отметил динамичное развитие Республики Саха (Якутия).

«Якутия является центровым регионом Дальнего Востока. Республика реализует крупнейшие инвестиционные проекты по добыче нефти, газа и других полезных ископаемых. Создает высокотехнологичную судоверфь для развития Арктической зоны страны», – подчеркнул Минниханов.

Глава Якутии Айсен Николаев на совещании отметил, что республика является безусловным лидером развития инновационной экосистемы на Дальнем Востоке. Так, с момента создания в 2011 году Технопарка «Якутия» и Венчурной компании «Якутия» в регионе действует экосистема, в которую входят местные высокотехнологичные компании, образовательные учреждения, корпорации и финансовые институты развития.

«В числе многих направлений инновационной деятельности одним из важных является цифровизация процессов управления, в том числе, внедрение технологических решений в управление городами», – сказал Николаев.

На совещании по видеоконференцсвязи с приветственным словом выступил заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России Марат Хуснуллин. Вице-премьер поздравил якутян и лично Главу Якутии Айсена Николаева со 100-летним юбилеем республики. Марат Хуснуллин отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. «В рамках реализации плана социального развития в Якутии ведется строительство социально значимых объектов за счет федерального и республиканского бюджетов. Это современные школы, учреждения культуры, больницы и медицинские центры, новые дороги. В период с 2018 по 2022 год на эти цели из федерального бюджета было выделено более 8 млрд рублей», — озвучил Хуснуллин.

Доклад об инновационном потенциале Республики Саха (Якутия) на совещании представил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов.

Он отметил, что по экспорту ИТ-услуг Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке и входит в ТОП 9 регионов России по этому показателю. «По государственной программе инновационного и цифрового развития республики за прошедшие 5 лет на эти цели предусмотрено более 8 млрд рублей», — резюмировал Анатолий Семенов. Говоря о новых планах работы, министр озвучил, что в Якутске будет создан первый на Дальнем Востоке креативный кластер, где будут сконцентрированы представители креативных индустрий, а также сервисы, обеспечивающие комфортные условия для их деятельности.

На совещании выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, Главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок Блока развития МСП ВЭБ.РФ Марина Романова, генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Яков Геллер.

Сегодня ГеоВЭБ охватывает 100 городов РФ, в том числе 3 городских агломерации, 17 отраслей городской экономики, 56 видов экономической деятельности и отражает набор показателей, характеризующий 3 аспекта социально-экономического развития города – демографию, экономику и комфортность проживания населения в городе.

Система позволяет автоматизировать процесс принятия управленческих решений по отбору и оценке эффективности реализации инвестиционных проектов по огромному количеству данных и показателей по различным отраслям и направлениям городской экономики, в том числе в здравоохранении, образовании, переработке отходов, благоустройстве городов, общественном транспорте, жилищном строительстве.