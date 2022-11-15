В Якутии отметят 30-летие закона о языках

14 ноября в Якутске под руководством первого заместителя председателя Ил Тумэн Александра ЖИРКОВА и вице-премьера Сергея МЕСТНИКОВА прошло очередное заседание комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 30-летию принятия регионального закона «О языках в Республике Саха (Якутия)».

«В республике сохранению и развитию многообразия языков и культуры уделяется большое внимание. В условиях мировой глобализации здесь сегодня особенно важно использовать новые возможности цифровизации», – подчеркивает глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

В рамках 30-летия принятия регионального закона будут проведены декада Олонхо, мероприятия в СВФУ и Национальной библиотеке, заседание Совета по языковой политике при Главе РС(Я).

Одним из главных событий юбилея станет II республиканский съезд учителей якутского языка, литературы и культуры республики. В рамках данного мероприятия будет организована работа 8-ми дискуссионных площадок, в том числе по цифровому образованию, разработке учебников, детской и дошкольной литературе и т.д.

22 ноября состоится встреча депутатов регионального парламента с делегатами вышеуказанного съезда, посвященная 30-летию закона РС(Я) «О языках Республики Саха (Якутия)». Здесь будет представлен анализ исполнения данного закона за прошедшие три десятилетия, а также будут подняты вопросы по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство республики регулирующее вопрос языков в сфере образования, культуры и других сферах.

Кроме того, сегодня в республике создана комиссия по разработке Концепции преподавания якутского языка и литературы в республике.

В рамках юбилейных мероприятий, в частности, состоится презентация государственной программы РС(Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в РС(Я) на 2020-2024 годы», презентация проекта «Виртуальный музей государственных и официальных языков РС(Я)», стратегическая сессия «Театр как среда духовного развития молодежи» и показ спектаклей по произведениям классиков якутской литературы и по мотивам олонхо.

По вопросам языков коренных малочисленных народов Севера республики запланированы 8 мероприятий, в том числе будут проведены круглый стол по комплексному проекту «Дети Арктики», а также дискуссионные площадки по сохранению и развитию языков КМНС. Также представители региона примут участие в III съезде учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера в Москве.

По линии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова в Якутске запланировано организация работы дискуссионных площадок по вопросам переводческой деятельности и состоянию изучения якутского языка и литературы в школах.

Напомним, в Якутии ведется активная деятельность по созданию интернет-ресурсов на родных языках и использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, Национальная библиотека республики, IT-компании.