Сегодня, 15 ноября, в Якутии отметили 10-летие укладки «золотого звена» Амуро-Якутской магистрали — прихода железной дороги в посёлок Нижний Бестях. В честь памятной даты на железнодорожной станции установили мемориальную доску.

Напомним, что ставший опорным для сооружения основного участка БАМа, южный участок АЯМа (Малый БАМ) от Транссиба до Беркакита и Нерюнгри был сооружён в 1979 году. А центральный участок АЯМа от Нерюнгри до Томмота был построен к 2004 году.

Cеверный участок построили в 2011 году – на его открытие в Нижний Бестях приезжал президент России Дмитрий Медведев. Участок соединил центральные районы республики и город Якутск с железнодорожной сетью России. До недавних пор он находился во временной эксплуатации, но с июля 2019 года на станции начались регулярные пассажирские перевозки. Если до этого события объем таких перевозок составлял в среднем 80 тыс. пассажиров в год, то за 10 месяцев текущего года перевезено более 125 тыс. пассажиров.

На торжественной церемонии открытия мемориала выступил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

«10 лет назад здесь, в Якутии, завершилась работа, которая велась целыми поколениями наших предшественников. Сейчас мы вспоминаем тех людей, которые с 1985 года строили АЯМ, отдаем должное ветеранам, руководству страны и региона за то, что своим волевым решением они это сделали, несмотря на все трудности. Сегодня нам нужно продолжить их дело, и через территорию нашей республики железная дорога должна пойти на Северо-Восток страны», — сказал первый заместитель председателя правительства.

Садовников сообщил, что сегодня прорабатываются вопросы продолжения железной дороги от Нижнего Бестяха до Магадана. Летом текущего года была проведена экспедиция, в ходе которой представители министерств транспорта двух регионов, Железных дорог Якутии, Института экономики и развития транспорта, Мосгипротранса собрали материалы для подготовки предварительного обоснования инвестиций.

Приветственные слова на мероприятии сказали руководители «Железных дороги Якутии» — первый заместитель и генерального директора акционерной компании Владимир Магдич и заместитель генерального директора акционерного общества акционерной компании Дмитрий Трофимов, а также один из главных строителей участка «Томмот-Нижний Бестях», советник Акционерного общества «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» Александр Дудников.