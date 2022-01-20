В Якутии от ковида привились 76,94% взрослых

По данным на 20 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,94% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,45%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1. Аллаиховский район — 99,90

2. Нижнеколымский район — 99,70

3. Среднеколымский район — 98,35

4. Жиганский район — 98,07

5. Момский район — 97,51

6. Верхнеколымский район — 95,25

7. Абыйский район — 88,26

8. Ленский район — 87,27

9. Оленекский район — 87,22

10. Усть-Янский район — 86,96

11. Оймяконский район — 83,29

12. Нюрбинский район — 82,27

13. Алданский район — 81,95

14. Усть-Майский район — 80,70

15. Анабарский район — 79,96

16. Якутск — 79,45

17. Вилюйский район — 79,43

18. Хангаласский район — 78,59

19. Верхоянский район — 78,31

20. Булунский район — 76,74

21. Эвено-Бытантайский район — 76,68

22. Мегино-Кангаласский район — 75,85

23. Сунтарский район — 75,78

24. Горный район — 75,03

25. Таттинский район — 74,98

26. Томпонский район — 74,88

27. Кобяйский район — 74,42

28. Олекминский район — 72,84

29. Усть-Алданский район — 72,46

30. Амгинский район — 69,63

31. Мирнинский район — 68,68

32. Верхневилюйский район — 68,55

33. Нерюнгринский район — 68,24

34. Намский район — 65,74

35. Чурапчинский район — 61,36.