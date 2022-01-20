20.01.2022
21:30
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История

В Якутии от ковида привились 76,94% взрослых

По данным на 20 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,94% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,45%.

Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Аллаиховский район — 99,90

2.         Нижнеколымский район — 99,70

3.         Среднеколымский район — 98,35

4.         Жиганский район — 98,07

5.         Момский район — 97,51

6.         Верхнеколымский район — 95,25

7.         Абыйский район — 88,26

8.         Ленский район — 87,27

9.         Оленекский район — 87,22

10.       Усть-Янский район — 86,96

11.       Оймяконский район — 83,29

12.       Нюрбинский район — 82,27

13.       Алданский район — 81,95

14.       Усть-Майский район — 80,70

15.       Анабарский район — 79,96

16.       Якутск — 79,45

17.       Вилюйский район — 79,43

18.       Хангаласский район — 78,59

19.       Верхоянский район — 78,31

20.       Булунский район — 76,74

21.       Эвено-Бытантайский район — 76,68

22.       Мегино-Кангаласский район — 75,85

23.       Сунтарский район — 75,78

24.       Горный район — 75,03

25.       Таттинский район — 74,98

26.       Томпонский район — 74,88

27.       Кобяйский район — 74,42

28.       Олекминский район — 72,84

29.       Усть-Алданский район — 72,46

30.       Амгинский район — 69,63

31.       Мирнинский район — 68,68

32.       Верхневилюйский район — 68,55

33.       Нерюнгринский район — 68,24

34.       Намский район — 65,74

35.       Чурапчинский район — 61,36.

Фото: Марии Васильевой
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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