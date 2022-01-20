В Якутии от ковида привились 76,94% взрослых
По данным на 20 января 2022 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 76,94% взрослых жителей, в городе Якутске — 79,45%.
Среди лидеров по вакцинации – Аллаиховский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Жиганский и Момский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.
1. Аллаиховский район — 99,90
2. Нижнеколымский район — 99,70
3. Среднеколымский район — 98,35
4. Жиганский район — 98,07
5. Момский район — 97,51
6. Верхнеколымский район — 95,25
7. Абыйский район — 88,26
8. Ленский район — 87,27
9. Оленекский район — 87,22
10. Усть-Янский район — 86,96
11. Оймяконский район — 83,29
12. Нюрбинский район — 82,27
13. Алданский район — 81,95
14. Усть-Майский район — 80,70
15. Анабарский район — 79,96
16. Якутск — 79,45
17. Вилюйский район — 79,43
18. Хангаласский район — 78,59
19. Верхоянский район — 78,31
20. Булунский район — 76,74
21. Эвено-Бытантайский район — 76,68
22. Мегино-Кангаласский район — 75,85
23. Сунтарский район — 75,78
24. Горный район — 75,03
25. Таттинский район — 74,98
26. Томпонский район — 74,88
27. Кобяйский район — 74,42
28. Олекминский район — 72,84
29. Усть-Алданский район — 72,46
30. Амгинский район — 69,63
31. Мирнинский район — 68,68
32. Верхневилюйский район — 68,55
33. Нерюнгринский район — 68,24
34. Намский район — 65,74
35. Чурапчинский район — 61,36.
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