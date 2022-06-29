В Якутии на особом контроле 249 населенных пунктов возле леса

Сегодня, состоялось заседание оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), под председательством Дмитрия Садовникова — первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) и Павла Гарина – начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Напоминаем, что с 28 июня на всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ был подписан главой республики Айсеном Николаевым.

В ежедневном режиме сотрудники органов государственного пожарного надзора проводят мероприятия по надзору (контролю) и профилактике природных пожаров. На территории Республики Саха (Якутия) расположено 475 населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, сотрудниками регионального управления МЧС России проверены все населенные пункты, в 282 было выявлено более 1 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

«В настоящее время проводятся проверки исполнения предписаний, согласованные с прокуратурой республики, уже проверено 39 населённых пунктов. В ходе проверок установлено, что на текущий период в 32 ранее выявленные правонарушения устранены в полном объёме. Проверки продолжаются», — прокомментировал Павел Гарин.

Таким образом, на особом контроле главного управления остаётся 249 населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам. Основными нарушениями требований пожарной безопасности остаются:

-не организовано обустройство и очистка минерализованных полос в 173 населённых пунктах — 17,2 % от общего количества выявленных нарушений;

-не соблюдено противопожарное расстояние до лесного массива, а также не произведена очистка от порубочных остатков в 145 населённых пунктах — 14,4%;

-не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в 58 населённых пунктах — 5,7%;

-не обеспечено исправное состояние звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации в 38 населённых пунктах — 3,7%.

В целях предупреждения природных (ландшафтных) пожаров и защиты населенных пунктов проведено 835 патрульно-рейдовых мероприятий, 126 сходов граждан, проинструктировано о мерах пожарной безопасности более 11 тыс. человек.

«Непосредственно сотрудниками МЧС России за нарушения требований пожарной безопасности составлено 69 протоколов, где по результатам их рассмотрения назначено наказание в виде штрафа на общую сумму около 200 тысяч рублей», — дополнил Павел Сергеевич.

В ходе совещания по селекторной связи также были заслушаны руководители муниципальных образований республики, в частности Алданский, Мирнинский, Томпонский, Усть-Майский и Олекминский районы. Обменявшись мнениями по вопросу повестки, были приняты решения о необходимости усиления работы по проведению превентивных мероприятий на территории Якутии.

Отметим, что с введением режима ЧС в лесах регионального характера, постоянно действующий оперативный штаб Республики Саха (Якутия) возглавляет Гарин Павел Сергеевич, начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Данный штаб создан для оценки обстановки, координации сил единой системы в зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, при комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации.

«Задачи, возложенные на органы Якутской территориальной подсистемы РСЧС в части непосредственного тушения ландшафтных (природных) пожаров остаются на уполномоченных, на то организаций. Силы и средства регионального управления МЧС России задействуются только в случае угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — заключил Павел Сергеевич.