21.08.2022
20:22
399

Якутия

В Якутии горные реки вышли из берегов. Перекрыта дорога

В связи с обильными осадками, уровень воды на горных реках Юр, Беска, Бриндакит поднялся выше критических норм.

В целях безопасности дорожного движения и сохранности жизни людей проезд временно закрыт для всех транспортных средств на участке п. Солнечный — п. Югоренок автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе.

Источник: https://t.me/upravtodor14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх