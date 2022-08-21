В Якутии горные реки вышли из берегов. Перекрыта дорога

В связи с обильными осадками, уровень воды на горных реках Юр, Беска, Бриндакит поднялся выше критических норм. В целях безопасности дорожного движения и сохранности жизни людей проезд временно закрыт для всех транспортных средств на участке п. Солнечный — п. Югоренок автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе.

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