В Усть-Майском районе ищут тело девушки, пропавшей после перевертывании лодки

24 августа на реке Алдан случилась непоправимая беда. Произошло по возвращении опрокидывание лодки командированных специалистов администрации Усть-Майского района и специалиста из Управления Роспотребнадзора, сообщает тгк Усть-Майский вестник.

Опрокидывание случилось в следствие наезда на плывущий под водой предмет — «топляк». В результате которого пропала девушка. По поводу этого происшествия в администрации района был организован оперативный штаб по поисковым работам. Поисковые работы ведутся ежедневно, привлекаются 7-8 моторных лодок.

По состоянию на 30 августа 2022 года из посёлка Усть-Мая на поиски выехали 9 мотолодок и группа в количестве 22 человек, в состав которой входят представители улусной инспекции Охраны природы, ГИМС, сотрудники администрации района, «Служба спасения» МЧС РС(Я), волонтеры и родственники. За эти дни в поисках был задействован вертолет МЧС, использовался летающий дрон, постоянно обследуются береговые и речные зоны, а также дно реки Алдан специальной аппаратурой и всеми возможными приспособлениями. Для проведения поисковых работ поисковики обеспечены всем необходимым. Со стороны администрации района родственникам пропавшей девушки оказывается всемерная поддержка и внимание, сообщает ЕДДС МР Усть-Майского улуса (района)