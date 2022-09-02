02.09.2022
11:43
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Национальные проекты

В Таттинском улусе строится новое здание ЦРБ

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей Нацпроекта «Здравоохранение», в текущем году полным ходом идет строительство  нового корпуса Таттинской райбольницы.

Как сообщила главный врач Таттинской ЦРБ Сардана Кононова, на сегодняшний день полностью завершены работы по штукатурке стен и утеплению объекта. Более 90% работ сделано по прокладке кабелей электросети, установке окон, насосной станции.  На 80% завершены наружные тепловые и канализационные сети и уже ведутся фасадные работы. Открытие новой больницы планируется в ноябре 2023 года. 

 Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и решения проблемы дефицита медицинских кадров

Больница обслуживает более 16 тысяч населения района.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс –служба Минздрава

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