V семейный фестиваль-конкурс «ПрофСтарт»
30 апреля Управление образования ГО «город Якутск» и МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» совместно с социальными партнёрами — учреждениями СПО провели V семейный фестиваль-конкурс «ПрофСтарт» в рамках реализации городского проекта «Выбор. Проф. Якутск».
С приветственным словом и мотивационной речью для участников фестиваля выступил Марат Данисович Шигапов, ведущий специалист Управления образования окружной администрации города Якутска.
В профессиональных пробах приняли участие 93 семейные команды, состоящие из школьников 11-18 лет и родителей. Участники попробовали себя в рабочих, творческих и технических специальностях, представленных в 21 компетенции в лабораториях, мастерских, учебных кабинетах, специализированных центрах средних профессиональных образовательных учреждений:
ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева», компетенции:
— Поварское дело;
— Кондитерское дело;
— Хлебопечение;
-Парикмахерское искусство;
-Администрирование отеля.
ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», компетенции:
— Облицовка плиткой;
— Малярные и декоративные работы;
— Сухое строительство и штукатурные работы.
НМО ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой», компетенции:
— Фольклор;
— Хореография;
— Эстрадное пения;
— Видеопроизводство;
— Фотография.
Якутский институт водного транспорта (СПО), компетенции:
— Судовождение;
— Электромеханика;
— Судомеханика;
— Гидротехника.
Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, компетенция:
— IT направление.
Колледж технологий и управления при ФГБОУ ВО АГАТУ, компетенции:
— Кондитерское дело;
— Ресторанный сервис.
НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий», компетенции:
— Правоохранительная деятельность;
— IT направление.
На профориентационном конкурсе у семейных команд появилась уникальная возможность не только получить информацию о разных профессиях, но и попробовать себя на практике в роли сантехника, кондитера, повара, парикмахера, плиточника-облицовщика, вокалиста, видеорежиссера, звукооператора, фотографа, программиста, юриста и других. На профессиональных площадках для ребят и их родителей были проведены ознакомительные экскурсии, где будущие абитуриенты интересовались условиями поступления и обучения, а также тонкостями профессии.
Каждый из участников раскрыли свой творческий потенциал и, конечно же, приобрели бесценный профессиональный опыт, который в дальнейшем поможет сделать один из главных шагов в жизни – правильный выбор будущей профессии.
Профессиональные пробы включали в себя задания, выполнение которых оценивали 67 экспертов: ведущие преподаватели СПО и приглашённые независимые эксперты, которы вручили победителям памятные дипломы и медали.
Приятно осознавать, что семейный фестиваль–конкурс «ПрофСтарт» становится все более масштабнее, насыщеннее и интереснее. Благодарим тьюторов фестиваля — 20 педагогов Детского (подросткового) Центра, экспертов и всех соорганизаторов мероприятия, внёсших несомненно большой вклад в развитие профориентационной работы в Якутии.
Поздравляем участников, педагогов и наших партнёров с завершением V семейного фестиваля-конкурса «ПрофСтарт»! Желаем всем профессиональных успехов, покорения новых вершин и крепкого здоровья!
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