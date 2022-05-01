30 апреля Управление образования ГО «город Якутск» и МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» совместно с социальными партнёрами — учреждениями СПО провели V семейный фестиваль-конкурс «ПрофСтарт» в рамках реализации городского проекта «Выбор. Проф. Якутск».

С приветственным словом и мотивационной речью для участников фестиваля выступил Марат Данисович Шигапов, ведущий специалист Управления образования окружной администрации города Якутска.

В профессиональных пробах приняли участие 93 семейные команды, состоящие из школьников 11-18 лет и родителей. Участники попробовали себя в рабочих, творческих и технических специальностях, представленных в 21 компетенции в лабораториях, мастерских, учебных кабинетах, специализированных центрах средних профессиональных образовательных учреждений:

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева», компетенции:

— Поварское дело;

— Кондитерское дело;

— Хлебопечение;

-Парикмахерское искусство;

-Администрирование отеля.

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», компетенции:

— Облицовка плиткой;

— Малярные и декоративные работы;

— Сухое строительство и штукатурные работы.

НМО ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой», компетенции:

— Фольклор;

— Хореография;

— Эстрадное пения;

— Видеопроизводство;

— Фотография.

Якутский институт водного транспорта (СПО), компетенции:

— Судовождение;

— Электромеханика;

— Судомеханика;

— Гидротехника.

Колледж инфраструктурных технологий ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова, компетенция:

— IT направление.

Колледж технологий и управления при ФГБОУ ВО АГАТУ, компетенции:

— Кондитерское дело;

— Ресторанный сервис.

НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий», компетенции:

— Правоохранительная деятельность;

— IT направление.

На профориентационном конкурсе у семейных команд появилась уникальная возможность не только получить информацию о разных профессиях, но и попробовать себя на практике в роли сантехника, кондитера, повара, парикмахера, плиточника-облицовщика, вокалиста, видеорежиссера, звукооператора, фотографа, программиста, юриста и других. На профессиональных площадках для ребят и их родителей были проведены ознакомительные экскурсии, где будущие абитуриенты интересовались условиями поступления и обучения, а также тонкостями профессии.

Каждый из участников раскрыли свой творческий потенциал и, конечно же, приобрели бесценный профессиональный опыт, который в дальнейшем поможет сделать один из главных шагов в жизни – правильный выбор будущей профессии.

Профессиональные пробы включали в себя задания, выполнение которых оценивали 67 экспертов: ведущие преподаватели СПО и приглашённые независимые эксперты, которы вручили победителям памятные дипломы и медали.

Приятно осознавать, что семейный фестиваль–конкурс «ПрофСтарт» становится все более масштабнее, насыщеннее и интереснее. Благодарим тьюторов фестиваля — 20 педагогов Детского (подросткового) Центра, экспертов и всех соорганизаторов мероприятия, внёсших несомненно большой вклад в развитие профориентационной работы в Якутии.

Поздравляем участников, педагогов и наших партнёров с завершением V семейного фестиваля-конкурса «ПрофСтарт»! Желаем всем профессиональных успехов, покорения новых вершин и крепкого здоровья!