В Санкт-Петербурге эвенскому поэту Василию Кейметинову вручили премию главы Якутии

00:09 19 марта 2022

18 марта в Санкт-Петербурге заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев вручил премию Главы Якутии в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Василия Дмитриевича Лебедева эвенскому поэту, переводчику, автору научных монографий по топонимике эвенов и «Эвенско-русского этимологического словаря» Василию Кейметинову — Көйэтти-Көйэтмэтти. Премия была присуждена Василию Афанасьевичу за вклад в сохранение и развитие эвенского языка и духовной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Василий Кейметинов рассказал о студенческих годах в стенах Герценовского университета, своих учителях, дружбе с первым эвенским поэтом Василием Лебедевым, а также прочитал стихи Пушкина в переводе на эвенский язык и отрывок из своей поэмы. «Вера Ивановна Цинциус была истинным профессором. Она очень уважала северян. Я составил словари, свои работы выполнил только благодаря тому, что я честно, с любовью относился к научному наследию Веры Ивановны», — сказал он.

Награждение состоялось в Герценовском университете на встрече с поэтом в рамках программы Международного семинара по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики. Во встрече приняли участие родные и друзья Василия Афанасьевича, участники семинара, представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, Союза эвенов Якутии, сотрудники Постпредства Якутии при Президенте России.