В результате ДТП погиб пассажир

4 декабря в 18 часов 51 минут поступило сообщение о том, что на 442-м километре ФАД «Вилюй» в сторону г. Якутска произошло ДТП, возможно есть пострадавшие, машина ушла в кювет.

Предварительно установлено, что 4 декабря около 18 часов 30 минут водитель 1985 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Виш», двигаясь со стороны с. Лекечен в направлении с. Жемкон Вилюйского района на 441 км ФАД «Вилюй», не справившись с рулевым управлением, допустил съезд машины с проезжей части в правую сторону по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.



На момент ДТП в салоне находились 2 пассажира 1982 и 1990 года рождения, в результате дорожно-транспортного происшествия сидевший сзади пассажир 1982 г.рожд., скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП никто не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель, а так же второй пассажир, не обращались за медицинской помощью. Состояние опьянения у водителя не установлено.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция советует водителям соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Не забывайте включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Будьте осторожны и внимательны на дороге! Особенно в темное время суток, во время тумана или дорожной заснеженной пыли! На участках дорог, подверженных повышенной зимней скользкости и снегозаносам, обгонять другие автомобили не стоит! Помните, что автомобиль – это источник повышенной опасности! Пристегните ремни безопасности, ведь в 70% случаев ДТП спасает от получения тяжелых травм, а в 40-50% снижает риск гибели водителя и пассажиров переднего сидения!

Кроме того, водителям необходимо следить за своим самочувствием. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах республики, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону следует набрать номер 112. Телефоны дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 35-22-22. Берегите себя и своих близких! Будьте взаимовежливы друг другу!