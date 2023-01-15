В разгар якутских морозов Татта 8 часов оставалась без света

Бригады Таттинского РЭС Центральных электрических сетей завершили работы по устранению нарушений на линях электропередачи 35 кВ с подстанции «Ытык-Кюель».

Сегодня, 15 января в 06:54 из-за технологического нарушения в целях безопасности отключены персоналом воздушные линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Ытык-Кюель — Уолба» и «Уолба — Мегино-Алдан», питающиеся с подстанции «Ытык-Кюель».

Две бригады энергетиков Таттинского РЭС в составе 6 человек с помощью 2 единиц специализированной техники незамедлительно выехали на осмотр трассы и в 08:10 восстановили электроснабжение линии «Ытык-Кюель-Уолба», по которой запитаны жители населенных пунктов Уолба, Усть-Татта и Хара-Алдан.

Дальнейший осмотр выявил обрыв провода на линии «Уолба — Мегино-Алдан». Энергетики устранили причину и в 14:23 восстановили электроснабжение жителей села Мегино-Алдан в полном объёме. Ограничения сняты. Электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.

Пресс-служба Центральных электрических сетей